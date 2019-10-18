中关村在线消息：近日据外媒 9to5Google 爆料，英伟达新款机顶盒将被称为 Shield TV Pro，带有 500GB 机械硬盘和 Shield 控制器。







英伟达Shield TV Pro曝光：采用Tegra X1+芯片

机器外形没有太大变化，包括了两个 USB、以太网、以及连接至电视机的 HDMI 端口。



Shield TV Pro 将升级到 Nvidia Tegra X1 + 处理器，性能较初代 X1 提升 25% 左右，并将支持杜比 HDR 视效。存储方面，它还配备了 3GB RAM + 16GB 云盘。

新款遥控器的变化要更大一些，它不再是一块薄板，而是有趣的三棱设计。此外，遥控器上有一个麦克风按键，支持更方便地召唤 Google Assistant 智能助理，以及一颗专门用来打开 Netflix 的按键。

清单显示，Nvidia Shield TV Pro 将于 10 月 28 日发布，价格为 199 美元约1408 RMB，较当前版本贵 20 美元左右。



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