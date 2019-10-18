中关村在线消息：近日据悉，在10月18日DeepTech同IEEE计算机协会和IEEE北京办事处签订了本土内容开发合作协议，睡前FutureLab深度参与杂志的合作。



IEEE Computer杂志登录中国 20年将有中文版

三方将合力实现IEEE旗下《Computer》品牌登录中国，并共同运营相关的印刷杂志、在线媒体、线下会议以及一系列的产品设计。

第一期中文版双月刊《Computer》杂志将在2020年3月推出，以IEEE已出版的十余本顶级英文杂志内容汉化和国内内容采编构成。

DeepTech成立于2016年，是一家专注于新兴科技与科学普及的内容、文化、产业和科技服务的硬科技内容品牌。

DeepTech联合创始人陈序表示，IEEE Computer杂志落地中国，是一场计算机科学及工程界璀璨群星的汇聚，将为中国大计算机产业提供前瞻指南。

DeepTech会进一步拓展高质量的计算机科学与科技内容之外，还会带来更多本土相关领域的技术创新咨询以及深度的报道。

三方还计划在2020年推出一系列领域跨界活动，发起一系列人工智能与多领域的交叉话题探讨，帮助技术开发者、技术爱好者、专家学者们提供更多的交流机会，畅享人工智能产业应用的更多可能。

三方还发起并组建了编委会，邀请全球范围内的大计算领域的科研机构学者、产业代表共同组成期刊编委会成员，从期刊定位到内容，保持前瞻性与权威性。

《Computer》杂志隶属于IEEE旗下计算机专业人士品牌IEEE Computer Society，成立于1946年，全球共有85000名会员。IEEE每年有1600场会议，库中文献将近400万，更有170个顶级期刊。《Computer》杂志在2018年获得了出版领域顶尖奖项Folio: Eddie & Ozzie的大奖。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：IEEE Computer杂志登录中国 20年将有中文版http://news.zol.com.cn/729/7297268.html