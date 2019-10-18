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    9月恶意软件防护报告：WindowsDefender 进前十

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据独立评测机构AV-Comparatives近日公布的《2019年9月恶意软件防护报告》，显示微软的Microsoft Defender已经成为非常出色的防病毒产品。

    9月恶意软件防护报告：WindowsDefender 进前十

    9月恶意软件防护报告：WindowsDefender 进前十

    9月恶意软件防护报告：WindowsDefender 进前十
    9月恶意软件防护报告：WindowsDefender 进前十

    Defender拥有99.96%的在线保护率（Online Protection Rates），在10556个恶意软件中成功阻止了10552个，跻身该机构审查的前十防病毒程序之列。

    Avast，AVG和趋势科技以100％的保护率夺冠。McAfee（99.82％）和Total Defense（99.82％）是最差的病毒防护程序。

    在评测中，AV-Comparatives还重点观察了每款防病毒产品和“云”之间的相关性。换句话说，该小组希望了解在没有有效连接到Internet的情况下该软件在阻止恶意软件方面的有效性。

    从测试结果看Defender表现并不是很好，其离线恶意软件检测率仅为29.7％，高于Panda Antivirus（28.6％）和趋势科技（20.9％）。作为参考，Avast的离线检测率为97.4％。当我们查看在线检测率时，Microsoft的结果要好得多，为76.3％，但仍然落后于其他产品所有指标都超过了92％。

    （文中图片来自互联网）

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