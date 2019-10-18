苹果媒体 Appleinsider 报道称，苹果可能正在研发下一款可穿戴设备——苹果智能戒指。它可能会具有智能手表 Apple Watch 的部分功能，还可用来操纵附近的无线设备。

本周二，美国专利商标局认证了苹果的一项专利，名为“可穿戴式电子戒指的设备、方法和用户界面”。专利资料显示，该智能戒指由处理器、无线收发器、电源和麦克风等几部分组成，另外还包含其他用以检测用户手势的传感器，以及功能类似于 Apple Watch 的 Digital Crown 的转盘控件等。



苹果戒指演示图 图片来源：苹果专利报告

戒指内部的触觉致动器，可以向用户提供力的反馈和“传达方向信息”；动作传感器可以感知书写动作；生物传感器可以追踪健康数据；另外手环还支持 NFC 通信，可以通过无线连接将身份信息传输给第二个设备，比如用来解锁 Mac。

苹果定义的手势包括用戴戒指的手指指向另一台设备以进行无线连接，或用轻扫或轻拂的手势更改菜单中的选择，以及旋转手指指示设备屏幕的翻转等等。另外戒指会在用户触摸或轻击表面时微微震动，给用户一个力的反馈。

像 Apple Watch 一样，苹果可能也会将它定义为一个辅助健康的产品。因为设备内包含的多个发射器可以进行更精确的运动检测。另外，它还有一块触摸屏，支持与 Apple Watch 类似的文本输入方法。

苹果每周都会提交大量专利申请，并非所有概念都能转化为最终产品，但 Appleinsider 认为它们确实表明了苹果正在研究和开发的兴趣领域。



亚马逊的智能戒指 图片来源：亚马逊

最早在 2015 年，苹果就曾提交过一项专利申请，表示它正在开发一种比 Apple Watch 还小的可穿戴智能设备，名为“苹果戒指”。用户可将配备触摸显示屏的戒指戴在食指上，用大拇指进行操控。

对于苹果来说，追求越来越小、越来越轻的可穿戴设备是一个合理的趋势。虽然 Apple Watch 已经算得上是一个成功的作品，但仍然有很多偏爱机械手表人认为戴着它令人尴尬。如果智能戒指能够以一种更不起眼的方式达到同样的效果，那自然更好。不过从目前的专利图片来看，似乎这个戒指也不会太好看——至少跟传统戒指相比。

另外，值得一提的是，苹果并不是唯一一家在研制智能戒指的大科技公司。亚马逊最近也推出了一款名为 Echo Loop 的智能戒指，它具有两个按下按钮即可激活的麦克风，并跟苹果一样提供触觉反馈。当你需要用它连接 Alexa 时，仍需要依赖另一个单独的主机设备进行行为处理和数据连接。



顶针？

话锋一转，网友笑称这到底是扳指还是顶针？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果研发智能戒指 网友：这货分明就是顶针啊~http://news.zol.com.cn/729/7296505.html