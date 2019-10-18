台积电利润暴增令苹果华为侧目 年底5nm起飞！

虽然手机行业如今开始呈现出了一定的市场饱和的趋势，但是众多手机厂商依然是全球范围内的赚钱能手，尤其是苹果公司一直以极高的利润率傲视群雄。我国的华为公司最近也发布三季度经营业绩，实现销售收入6108亿人民币，同比增长24.4%的好成绩。



靠芯片代工的台积电盈利能力超苹果华为

而说的赚钱这件事儿，其实这些手机行业的大佬还真心比不过台积电。

全球第一大晶圆代工厂台积电今天举行财报会议，公布了Q3季度运营情况，当季合并营收2,930.5亿新台币，环比增长21.6%，同比增长了12.6%，税后净利润高达1010.7亿新台币（234亿人民币），同比增长13.5%，环比暴涨51.4%。

财报指出，7nm工艺在Q3季度贡献的营收占比达到了27%，是第一大主力，而16nm工艺贡献的营收达到了22%，仅次于7nm，相比之下10nm工艺减少到了2%，不过这三种先进工艺占比整体达到了51%，创造了台积电先进工艺营收占比的新高。

台积电Q3季度毛利率达到了47.6%，运营利润率达到了36.8%，税后纯利率达到了34.5%，这样的净利润比苹果都要高。



台积电7nm+EUV生产线

而台积电利润大涨的秘密，在于近乎垄断了全球的7nm制程代工订单。比如我们熟知的苹果、华为、高通、AMD、NVIDA都是台积电的大客户。包括麒麟990系列、A14及锐龙3000、RX 5700系列等，所以台积电的7nm产能早已经是供不应求。

而在7nm之后，台积电的5nm工艺已经研发完成，而且量产时间也提前了，最快明年3月份量产，相比以往新工艺要到年中量产提前了差不多一个季度，同时台积电也提升了5nm产能，从之前规划的每月4.5万片晶圆提升到每月5万片晶圆。

根据官方数据，相较于7nm（第一代DUV），基于Cortex A72核心的全新5nm芯片能够提供1.8倍的逻辑密度、速度增快15%，或者功耗降低30%，同样制程的SRAM也十分优异且面积缩减。



护卫麒麟990基于台积电7nm+ EUV打造

今年7月份台积电又宣布了增强版的N5P，可在同等功耗下带来7％的性能提升，或者在同等性能下降功耗降低15％。台积电的5nm节点还会全面使用EUV工艺，相比7nm EUV工艺只使用4层EUV光罩，5nm EUV工艺的光罩层数将提升到14-15层，对EUV工艺的利用更加充分。

人们常把半导体工艺成为“科技底盘”，从台积电的盈利表现来看，确实如此！

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