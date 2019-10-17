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    ATM遭受病毒攻击疯狂吐钱 黑客盗走140万

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

           计算机给人们的生活带来了种种便利，但也带来了一些弊端，比如电脑病毒就是其中之一。近日德国法兰克福多的一家银行ATM疑似遭受了黑客病毒攻击，损失大量现金。

           这家银行的职员在检查ATM时，发现屏幕上显示了“Ho-Ho-Ho 今天来做些炸肉饼吧”，然后ATM就开始疯狂吐钱，直到现金用光。

    ATM遭受病毒攻击疯狂吐钱 黑客盗走140万
    被黑客侵入的ATM柜员机

           俄语中“炸肉饼”的意思也包含了一沓现金的意思，所以这次ATM遭受的攻击很容易被联系到俄国黑客身上。事实上，俄国的黑客也是全球知名的，是十分厉害的角色。

           问题在于，银行的ATM柜员机通畅是不接入公共互联网的，黑客们又是如何做到的呢？据悉通常他们使用的手段是物理侵入ATM的USB接口，以此安装恶意软件

           根据德国北莱茵-威斯特法伦州的检察官克里斯托夫·赫贝克的说法，该地区在2017年2月到11月期间发生了至少10起ATM中毒事件，黑客总共偷走了140万欧元的现金。

           据该检察官透露，这波黑客应该是团伙和惯犯，2018年春季以来，他们在不同的州内至少发现了82起类似案件，当然黑客也不是每次攻击都成功得手的。检察官也掌握了某些情况下的录像证据，但是目前为止还没有找到嫌疑人，调查仍在继续。

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