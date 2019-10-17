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    为被骗用户提供免费法律咨询，支付宝安全实验室开启“152”防骗模式

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：10月17日，支付宝表示，将继续积极配合公安机关进行诈骗打击，并推出“152防骗套餐”，在行业率先上线“反诈骗法律服务”。

    当用户遭遇诈骗后，支付宝不仅会接受举报并配合警方，还会帮助用户找到专业律师，提供免费的法律咨询服务。目前这一服务已针对假冒客服、刷单兼职、虚假信贷等高发诈骗类型的受骗用户开放。

    至此，支付宝安全实验室已实现了在打击电信诈骗上的进一步全链路打通：事前安全教育；事中5大反诈神器进行劝阻；事后2大举措尽力挽回损失，又被称为“152防骗套餐”。

    自呼吁“像打击酒驾一样打击诈骗”以来，支付宝已陆续推出5个反诈骗神器，包括智能风控AlphaRisk、弹窗提醒、延时到账、安全守护、叫醒热线等，并进行各种线上线下安全教育。

    但预防诈骗是世界级难题，既难在识别，也难在提醒。身处骗局的被骗者往往“当局者迷”，深信骗子的话，直到钱财损失才会醒悟自己被骗。此前中国警察网的一份调查显示，有60%的受骗者曾收到过防骗提示，但没有听劝，最终仍然上当了。

    直到钱转出后，这些用户才意识到自己被骗了，并开始尝试挽回损失。但如果方法不得当，反而可能有更大的损失。据媒体报道，曾有用户被骗后在某搜索引擎上查找挽回办法，却搜到假冒客服的电话，导致二次被骗。

    为解决这一问题，支付宝安全实验室上线了“反诈骗法律服务”，对于遭遇诈骗并已完成举报的用户，在举报后会提供“法律咨询”入口，由专业律师接听用户来电，免费提供相关法律咨询。目前已针对假冒客服、兼职刷单、虚假信贷等高发诈骗类型开放。

    数据显示，试运行期间已成功解决上千名用户的法律难题，目前寻求法律帮助的用户有8成集中在追偿嫌疑人、法律诉讼程序相关。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：为被骗用户提供免费法律咨询，支付宝安全实验室开启“152”防骗模式http://news.zol.com.cn/729/7296335.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/729/7296335.html report 1372 中关村在线消息：10月17日，支付宝表示，将继续积极配合公安机关进行诈骗打击，并推出“152防骗套餐”，在行业率先上线“反诈骗法律服务”。当用户遭遇诈骗后，支付宝不仅会接受举报并配合警方，还会帮助用户找到专业律师，提供免费的法律咨询服务。目前这一服务已针对假...
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