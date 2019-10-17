中关村在线消息：10月17日消息，此前坚果手机已经在其官方微博上宣布，将于10月31日19:30在北京工业大学奥林匹克体育馆举行坚果手机2019新品发布会。就在今天，坚果Pro 3的两款型号已经通过了无线电认证。



坚果Pro 3通过无线电认证 不支持5G网络

据了解，坚果Pro 3的两款型号分别为DT1901A和DT1902A，这两款机型均不支持5G网络。值得一提的是，此次坚果Pro 3将会预装Smartisan OS 7系统，这也意味着坚果Pro3发布会上又会有许多关于系统上的提升。

之前已有网友曝光了该机的上手谍照，整体的设计风格与之前老罗的设计完全不同，其具体型号为“坚果 Pro3”，将是一款定位中端的机型，配置方面或许会搭载骁龙730系列处理器。

据字节跳动之前透露的信息，这款坚果Pro 3其实是在收购之前锤子内部就在规划的机型，所以在大多数的设计上都将会延续此前锤子的方案。坚果 Pro3正面将延续去年坚果R1的水滴屏设计，不过底部与顶部采用对称的圆角设计，但是整体看起来屏占比并不高。背部则设计取消了了老罗一直贯彻的方正风格，还采用了后置四摄方案，外观方面与之前三星推出的Galaxy M30s十分相似。

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