中关村在线消息：近日，据荷兰三星Samsung Netherlands刚刚发布新闻稿，称即将启动搭载Galaxy S10 5G的SpaceSelfie服务。























三星启动SpaceSelfie服务：用户自拍照送上太空

目前三星正在征集消费者的各种自拍照，然后将其传输到一台Galaxy S10 5G手机上并送入平流层。



据了解，三星计划在美国南达科他州的发射平台起飞，使用半个篮球场大小（10.5m x 18m）的高压气球将Galaxy S10 5G送到20公里的高空。

这款特殊的底座经过精心设计，可确保拍摄出最佳质量的照片，同时考虑到地球的曲率和太阳光，其太阳能为底座和Galaxy S10 5G供电。

消费者可以使用智能手机进行自拍并将其上传到Mission Control网站上，从而有机会让自己的自拍照出现在太空中。此外三星还推出了两款SpaceSelfie的应用程序，第一个用于Mission Control和通讯座之间发送和接收自拍。

第二个程序则是专门为Galaxy S10 5G而准备，能够和气球上的相机进行通讯，用于显示设备的自拍照。S10应用程序告诉地面上的应用程序将图像发送回Mission Control，并将其直接传递给消费者。

（文中图片来自互联网）



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