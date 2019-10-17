QuestMobile：拼多多月活用户达4.29亿 净增3500万

中关村在线消息：QuestMobile日前发布了《2019移动互联网全景生态报告》，在报告中显示，今年上半年起，国内移动互联网用户规模接近顶峰，目前用户总数维持在11.34亿。新的竞争态势下，电商的头部聚集效应愈发明显。其中拼多多的全景用户规模已经达到4.29亿。



8月份拼多多全景用户规模为4.29亿

QuestMobile报告显示，8月，手机淘宝APP用户规模为6.42亿，“淘宝-支付宝小程序”用户数1.15亿，去重后的全景用户规模为6.91亿；

拼多多APP用户规模达3.81亿，“拼多多-微信小程序”用户数为1亿，去重后的全景用户规模为4.29亿；

京东APP用户规模为2.46亿，“京东-微信小程序”用户数为8700万，去重后的全景用户规模为3.13亿；

其他包括唯品会、苏宁易购等在内的电商平台，全景用户规模在1亿以下。



过去2个月时间里，拼多多净增用户规模达3532万，淘宝净增规模为746万

对此QuestMobile分析认为，在移动互联网用户增长见顶的背景下，互联网巨头企业已经从流量竞争升级到平台竞争，全景流量布局成为发展趋势。另外随着市场进入“存量竞争”时代，互联网巨头们纷纷布局小程序，深挖流量分发价值和用户价值。

增速和行业渗透率方面，拼多多依旧保持明显优势。QuestMobile此前发布的报告显示，2019年6月，淘宝、拼多多、京东的全景用户规模分别为6.83亿、3.94亿和3.59亿。据此推算，过去的2个月时间里，拼多多净增用户规模达3532万。



在微信小程序用户规模中，拼多多以超过1亿的用户数位居第一

在释放微信生态价值方面，拼多多也保持领先态势。8月，“拼多多-微信小程序”的用户规模超过1亿，位列微信小程序生态圈首位。

随着“双十一”临近，各电商平台对于存量用户的争夺趋于白热化。对此，有行业人士分析认为：“依托商业效率所创造的结构性成本优势，拼多多通过‘同品更低价’策略大规模发展用户，打破了行业既有的价值分配模式。

随着电商平台相互渗透加剧，各家会在未来的一段时间内跟进补贴力度，这种良性竞争对于消费者而言是一件好事。”

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