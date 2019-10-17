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    三星手机三星 Galaxy Fold 2（全网通）

    三星正研发Galaxy Fold 2 或明年4月发布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒消息，据一份最新报道称，三星已经加快了Galaxy Fold 2的研发进度，并有望在2020年4月发布。

    三星正在研发 Galaxy Fold 2 或明年4月发布

    三星正在研发 Galaxy Fold 2 或明年4月发布

    三星正在研发 Galaxy Fold 2 或明年4月发布

    三星正在研发 Galaxy Fold 2 或明年4月发布

    三星正在研发 Galaxy Fold 2 或明年4月发布
    三星正在研发 Galaxy Fold 2 或明年4月发布

    根据内部消息，Galaxy Fold 2的内部代号为“Bloom”，寓意三星渴望增强可折叠手机市场的份额，巩固这块新蛋糕的地位。

    目前关于Galaxy Fold 2的谣传并不是很多，不过根据此前获批的专利，暗示该机会支持S Pen手写笔。 

    2019年4月在美国专利商标局申请的专利显示了一台更新后的三星Galaxy Fold，同时可以向内和向外折叠。

    该专利描述了一种即使屏幕部分折叠时也能准确识别S-Pen的方法，但我们知道第一代Galaxy Fold并不支持任何触笔，因此下一代Fold有很大的机会获得这一特性。

    支持S-Pen对于将一半屏幕上的内容拖到另一半上，以及在折线上完成准确书写非常有用。第二代三星Galaxy Fold预计将配备更大的8英寸屏幕和一个触控笔插槽。

    希望三星能加快研发的速度，让Galaxy Fold 2尽快面市，感兴趣的朋友请关注我们的相关后续报道。

    （文中图片来自互联网）

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