中关村在线消息：近日据外媒消息，据美国专利商标局公布的信息显示，三星向该机构提交了一项有趣的智能机屏幕设计专利，展示了一款拥有柔性可延展显示屏的新手机。







三星隐藏刘海可灵活可延展屏幕新专利曝光

机身顶部的刘海位置，可以容纳听筒和前置摄像头等传感器。但也能够通过变形，在相对较小的机身上，为用户提供更大的显示面积。



据专利描述这种设计允许手机在具有 16:9 标准屏幕比例的情况下，于必要时延展出 18:9 的更大显示面积。

之前已经见到过三星的类似的设计，不过在新专利中，三星将顶部的卷轴，挪动到了底部边缘。

从文件随附的插图可知，在柔性屏伸展开来之后，机身的大部分都是可以被见到的。不过仍有一部分刘海缺口、前摄、传感器在屏幕背后卷起。

在屏幕未完全伸展时，用户将不会见到丑陋的听筒和前摄等传感器。在观看视频、阅读文本、浏览网页的时候，该机能够提供更具沉浸式的体验。

而当用户接到通话呼叫、或想要自拍的时候，手机的屏幕会伸展至全长模式，露出容纳传感器的凹槽。得益于典故的翻转机制，柔性屏得以完全展开。

至于三星何时将这项技术推向市场目前暂不得而知，恐怕还需要漫长的等待此技术才会研发成熟。

（文中图片来自互联网）

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