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    轻装上阵：Freespire 5.0发行版正式登场

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，PC/OpenSystems于今天宣布了Freespire 5.0 Linux发行版，这是一次重大版本升级，引入了诸多组件更新和各种改进。

    瘦身成功：Freespire 5.0发行版正式登场
    轻装上阵：Freespire 5.0发行版正式登场

    Freespire 5.0基于最新的Ubuntu 18.04.3 LTS操作系统，附带了最好的应用程序和软件包。

    Roberto J. Dohnert表示：“在该发行版本中我们的目标是‘轻装上阵’。我们的许多用户和客户告诉我们，Linspire / Freespire总体上是臃肿的，因此该发行版本中我们精简掉了很多组件和软件，仅保留了非常实用的工具，打造出‘最佳产品’。”

    该发行版本提供了KDE Plasma 5.12.9 LTS桌面环境、Chromium 77网页浏览器, Calligra办公套件, Amarok音乐播放器, DragonPlayer视频播放器，KolourPaint绘画软件，Kpatience和DreamChess游戏，Ice 6.0.4浏览器安装程序，以及Synaptic软件包管理器，引导修复程序和Kamerka。

    Freespire 5.0基于Ubuntu 18.04.3 LTS，还附带了最新的核心组件和工具链以及最新的安全补丁。可以立即以ISO映像的形式下载Freespire 5.0，您可以将其写入USB闪存驱动器以在个人计算机上引导操作系统并进行安装。

    也可以通过PC/OpenSystems订购预装了Freespire 5.0的USB闪存，价格为\$15.99 USD起。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：轻装上阵：Freespire 5.0发行版正式登场http://news.zol.com.cn/729/7295903.html

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