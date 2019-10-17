中关村在线消息：近日据悉，据国际金融协会的一份研究报告，希望取代中国成为下一个制造业基地的东南亚国家可能会感到失望：任何搬迁都是非常缓慢的，而且在不久的将来很可能不会加速。



国际金融协会称：制造业流出中国是个幻觉

IIF中国研究主管马青在报告中得出的结论。东南亚国家要么体量太小，无法吸收中国庞大的加工和装配贸易，要么缺乏技术和供应链来处理更复杂的生产。无论如何，制造业从中国转移到低成本国家的过程“非常缓慢”。

马青还表示：“由于贸易冲突，人们以为中国的外国直接投资可能在过去一年中下降，但实际上它挺住了。例如，越南正在成为继中国之后一个新的组装国，但其出口部门太小，无法使其成为真正的‘下一个中国’。”

如果企业在中国保持更长时间的生产，这将有助于缓解对经常账户盈余在国内生产总值中所占比例下降的担忧。近年来，随着中国转变为消费拉动型经济，这一比例迅速下降，但中国仍在继续大量购买天然气、石油、大豆和铁矿石等大宗商品。

马青说道：“制造业的经常账户将保持在相对较高的水平。有人担心“中国必须像土耳其和阿根廷等其他新兴市场经济体一样采取行动，让其货币贬值，以平衡经常账户，”但这并未发生。

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