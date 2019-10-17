中关村在线消息：近日据外媒消息，谷歌证实已经从Google Sotre下架了旗下的Clips相机。



谷歌正式停止销售AI相机 Clips

通过AI自动捕捉功能，这款产品可以在看到有趣东西的时候，比如用户的孩子或宠物在其有机会拿起相机之前可能会做的一些可爱的事情将其录制下来。

售价250美元的Clips并没有得到最好的评级--用户称其使用不够可靠。所以对于谷歌取消这款产品也就不足为奇了。

谷歌发言人在提供给外媒Engadget的一份声明中表示，Clips用户将能在2021年12月之前继续获得支持，但在那之后该公司将不会发布任何对该设备的更新。

谷歌还在Google Store上撤下了第一代Pixel Buds。这同样也是可以理解的，考虑到它昨日刚刚发布了新的Pixel Buds以及用户对首代产品的负面评价。

在此之前，谷歌还宣布了停止Daydream View的销售。这款跟谷歌新手机无法兼容的VR头戴设备已经从商店下架了。

（文中图片来自互联网）

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