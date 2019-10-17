早报：贾跃亭破产前月薪9万 光棍节入选世界50大奇迹

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

B站申请商标被驳回成为了近期的热门话题，他们昨天也出面回应了。

B站回应申请商标被驳回：系四年前所用





近日，B站就“申请商标被驳回”一事回应称，网传被驳回的双框小电视商标是B站在2015年之前使用的品牌元素，除41类商标的部分群组外，其他双框小电视群组均获得了授权。目前该商标已经不再使用。从2015年起，B站已将小电视品牌元素升级为了目前的蓝色单框小电视，并在同年就获得了该类别的商标注册证书。

中兴的5G技术，也让越来越多的厂商希望与他们合作，这其中就包含汽车企业。



中兴一汽签署5G合作协议 推进5G自动驾驶发展





近日，中国一汽与中兴通讯在吉林长春签署了战略合作协议。双方将在5G自动驾驶、车路协同、智能制造、智慧园区、法务合规等业务领域展开深入合作。双方将在智能工厂管理、智慧仓储、智慧物流等领域积极开展5G & MEC在垂直行业的应用技术研究，为未来基于5G的AI研究打下基础。

OPPO公司对于5G也是非常重视的，他们年底将会推出高通双模5G手机。

OPPO唐海：年底前全球首发高通双模5G手机





近日，OPPO首席5G科学家唐海受邀出席高通5G峰会，并参与5G专题论坛。唐海表示，5G手机即将迎来规模化发展阶段，OPPO会在年底前全球首发搭载高通双模5G芯片的手机，同时支持SA和NSA。

苹果又要被欧盟反垄断组织调查了，这次是因为苹果支付。



苹果支付服务危险了 面临欧盟反垄断机构调查





据外媒报道，苹果的非接触式支付服务Apple Pay显然再次受到了欧盟反垄断机构的调查。据悉，欧盟正在听取支付领域其他公司对苹果市场行为的评价。然而，该监管机构尚未正式宣布重新展开调查，也没有提出任何具体的起诉。该调查尚处于初步阶段，如果没有足够的证据，它可能会放弃调查。

此前有消息称小米Note系列将重启，现在包装盒已经流出

小米Note 10包装盒曝光 今年或重启





近日，Twitter博主MR·TechYT曝光了一张小米Note 10包装盒的谍照，并表示小米Note 10是“真实的”。今年年中，雷军曾表示，今年没有计划出新款Max和Note。不过知名爆料人i冰宇宙爆料称，小米Note系列重启，新旗舰命名小米Note 10，10月底率先海外发布。

光棍节可以算得上是中国在当代诞生的节日之一，近期它也入选了世界50大奇迹。

世界50大奇迹有了新入选者 竟然是光棍节





据PM Network报道，近期评选了世界上50个最有影响力的项目，其中中国的光棍节位列第六，外媒在评选中指出：“它根本地改变了人们的购物方式，打通了购物和娱乐之间的界限”。据悉世界上50个最有影响力前五大项目分别是：互联网、阿波罗登月、因特尔4004微处理器、欧元和人类基因组计划。

贾跃亭申请破产了，有关他身上的许多谜团也开始明晰起来。



贾跃亭薪水几何？申请破产前月薪9万





自10月14日，贾跃亭正式申请个人破产重组以来，有关贾跃亭债务情况的文件正逐步披露出来。破产公司文件和申请管理公司Epiq Cases网站披露的一份文件显示，贾跃亭在10月14日提交破产申请文件前6个月，每月的月收入为93810美元。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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