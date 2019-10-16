《西游记之大圣归来》正式开卖 首发式在京举行

中关村在线消息：10月16日消息，索尼互动娱乐（上海）有限公司举办的《西游记之大圣归来》全球首发式今天在北京召开。在这次首发式上，索尼互动娱乐宣布PS4简体中文游戏《西游记之大圣归来》即日起正式发售，同时还将推出多款PS4主机套餐。

合作伙伴绿洲游戏、十月文化也莅临现场，共同为玩家展示这款国产IP游戏大作的精彩内容。

“中日合拍”打造“中式超级英雄”

《西游记之大圣归来》由索尼互动娱乐、十月文化以及绿洲游戏共同开发，是中国首部由动画电影IP改编的主机游戏，描绘了齐天大圣从长达500年的封印中解放后，与憧憬大圣的少年江流儿之间内心交流的故事。作为原电影制作团队，十月文化深度参与到游戏剧情、世界观把控以及彩蛋设计等方面的创作中，以保证向玩家传递出与同名电影作品相同的文化内涵。



索尼互动娱乐亚洲执行副总裁织田博之、十月文化总裁刘伟、绿洲游戏总裁王玉辉介绍游戏

负责主导游戏开发的是日本知名游戏工作室HexaDrive，曾参与过《最终幻想15》等3A游戏的创作，强力的开发团队为游戏性提供了保障。作为一款老少咸宜的动作冒险游戏，《西游记之大圣归来》不仅保留了电影中的中国味道，更加入了让人捧腹的原创元素。制作组在悟空的动作设计上借鉴了成龙的动作电影，比如“随手抄起板凳”、“疼到甩手”等夸张而搞笑的动作设计，进一步提升了游戏乐趣。



游戏导演服部达也、创意制作人铃木达也介绍游戏

“中国神话”亮相国际舞台

《西游记之大圣归来》原汁原味地再现在电影里的经典场景，宏伟大气的长安城，幽深磅礴的五指山，山明水秀的自然风光，每砖每瓦都蕴含着浓郁的中国风情。当然，除了场景与故事的还原外，玩家还能通过PlayStation游戏手柄，体验电影中不曾经历的战斗场面与恢弘景象。

作为现场的游戏试玩官，知名游戏主播“寅子”表示：“大圣的完整性很强，第一次主机游戏平台上与中国传统文化形象中的‘龙’进行战斗，这个和日式或者欧美风格的龙非常不同，很值得尝试”。



斗鱼主播寅子现场挑战游戏苍龙战

当然，除了视觉设计、场面宏大，游戏配音方面也要做到尽善尽美。齐天大圣孙悟空、猪八戒、小和尚江流儿分别由专业级配音演员陈光、轩Zone、汐玥倾力呈现。无论是画面或是声音，都让玩家重回大圣的世界，用PlayStation感受“对味儿”的中国神话。



游戏配音演员陈光、汐玥、轩ZONE现场演绎游戏配音

丰富的软硬件套装已上市

活动最后，索尼互动娱乐亚洲执行副总裁织田博之先生详细公布了《西游记之大圣归来》相关产品售价。“标准版”和“典藏版”售价分别为249元和399元。《西游记之大圣归来》PS4套装、《西游记之大圣归来》限量珍藏PS4套装和《西游记之大圣归来》PS4 Pro套装将同步发售，售价分别为2149元、2199元和2949元人。其中，《西游记之大圣归来》限量珍藏PS4套装含有为大圣特别设计的面板，很有收藏意义。



全体合影

为了向世界更好地推广中国文化而设立。在过去的三年里，索尼互动娱乐、绿洲游戏、十月文化精诚合作，以最大的努力完成了一款很出色的产品。希望世界玩家与中国玩家一起在电视机大屏幕上，享受到一个特别的来自中国的神话故事。未来，PlayStation也将继续助力更多更好的中国IP、中国游戏走向世界。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：《西游记之大圣归来》正式开卖 首发式在京举行http://news.zol.com.cn/729/7295608.html