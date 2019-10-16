晚报：英雄联盟手游官网上线 坚果新机发布会官宣

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

华为第三季营收6018亿 智能手机出货1.85亿部





华为今日发布2019年三季度经营业绩。数据显示截至2019年第三季度，华为实现销售收入6108亿人民币，同比增长24.4%；净利润率8.7%。同时华为在公布的业绩中指出，截至目前华为已和全球领先运营商签定了60多个5G商用合同；前三季度智能手机发货量超过1.85亿台，同比增长26%。

Z点评：第三季度，华为业绩趋向稳定。

荣耀20青春版参数公布 4000mAh电池+轻薄机身





今日，荣耀高管@荣耀老熊在微博公布了荣耀20青春版的部分参数信息。荣耀20青春版的机身宽度为73.5mm、厚度为7.7mm、重量为172g，这个尺寸放到如今来看确实属于轻薄、小巧。值得一提的是，该机不仅用拥有十分轻薄的机身，还在机身内部配备了一块4000mAh的大电池。



Z点评：荣耀的又一款新机，还是主打年轻人市场。

B站申请小电视商标被驳回 和NicoNico太像





哔哩哔哩运营公司上海幻电信息科技有限公司在2017年8月31日申请注册小电视图标，被商评委驳回，理由是与日本公司niconico的商标存在相似性。随后哔哩哔哩提出驳回复审，商评委仍认为理应当被驳回，哔哩哔哩决定起诉商评委，目前该案件还在审理之中。

Z点评：谁先谁后，其实早有公论。

iQOO Neo2安兔兔跑分曝光 标配UFS 3.0闪存





今天安兔兔官方在微博上公布了iQOO Neo2的跑分信息。新机采用了一块分辨率为2340×1080的显示屏，核心搭载骁龙855处理器，内置8GB内存和256GB机身存储空间，运行Android 9系统。跑分方面，目前安兔兔统计到的最高成绩为477016分，是目前表现最好的骁龙855手机。

Z点评：目前这款新机还没有更多消息，但跑分成绩还算乐观。

外媒：中国专利申请数量连续8年世界第一





世界知识产权组织（WIPO）近日发表的数据显示，2018年中国专利申请件数比上年增加12％，达到154万件。占到世界整体的近5成，连续8年排在首位。按国家和地区来看，第2位是美国的59万件，第3位是日本（31万件），第4位是韩国（20万件）。



Z点评：专利，才是我们要争取的核心竞争力。

英雄联盟手游官网上线 正式开启预约





今日，在《英雄联盟》全球十周年庆典上，作为其创造者的拳头公司正式宣布将在2020年正式推出《英雄联盟》官方手游版，目前已在全球正式开通官网，并同时上线预约通道：《英雄联盟》手游官网。



Z点评：腾讯的自家人打自家人，又开始了。

坚果新机发布会正式官宣 10月31日北京召开





今天上午，坚果手机官微正式宣布，坚果手机2019新品发布会将于10月31日19:30在北京工业大学奥林匹克体育馆举行。届时，传闻已久的坚果新机将正式亮相。据此前消息，此次坚果新机是由坚果手机当前母公司字节跳动推出。

Z点评：坚果时隔一年，再次发布新品。

魅族16T发布会定档 10月23日北京发布





今日，魅族科技官方在微博宣将于10月23日在北京正式发布全新机型——魅族16T，这款魅族专门为年轻人打造的大屏娱乐旗舰即将正式亮相。

Z点评：这次魅族发布会的时间，比想象中来的要快，不知道还有没有什么惊喜。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）







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