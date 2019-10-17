晚报：魅族16T首张真机图公布 坚果Pro 3不支持5G

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

魅族16T首张真机图公布 鲸跃蓝配色首次出现





魅族副总裁华海良今日在微博正式公布了新机魅族16T的首张真机图。据华海良透露，这张图片展示的是魅族16T机型最新采用的“鲸跃蓝”配色。虽说魅族官方称之为“蓝”色，但其整体视觉效果更接近紫色，同时整个背部还散发着一种十分特殊的光影效果。

Z点评：真机下周就要发布了，这颜色比较挑逗。

坚果Pro 3通过无线电认证 不支持5G网络





坚果Pro 3的两款型号通过了无线电认证。据了解，坚果Pro 3的两款型号分别为DT1901A和DT1902A，这两款机型均不支持5G网络。值得一提的是，此次坚果Pro 3将会预装Smartisan OS 7系统，这也意味着坚果Pro3发布会上又会有许多关于系统上的提升。

Z点评：后老罗时代的锤子新机会有怎样的变化确实挺想看到的。

谁是去年贬值率最高的旗舰机？索尼XZ2





海外知名回收公司SellCell放出了一份有关手机厂商旗舰机贬值率的榜单。其中，索尼XZ2成为了贬值率最高的机型，达到了86.2%。大部分企业的情况与过去几年差别不大。

Z点评：索尼的手机在业界境况越来越差，这样的缩水率不出意外。

小米曲面显示器发布 售价1999元





小米米家官方微博公布了小米曲面显示器，根据描述，该显示器采用3440x1440分辨率和21:9的带鱼屏长宽比，曲率为1500R。此外，该显示器的刷新率达到144Hz，支持AMD Free-Sync技术，减少画面卡顿等问题。

Z点评：IPS面板？VA面板？

三星Galaxy TAB S6正式开售 起售价5099元





曾在Galaxy Note 10系列发布会同期登场的Galaxy Tab S6今日已正式在国内开售，售价为5099元起。据了解，该机正面采用了一块10.5英寸高屏占比的Super AMOLED显示屏，分辨率为2560×1600，屏幕比例为16:10，并支持并屏下指纹技术。

Z点评：前段时间还有一款支持5G网络的Galaxy Tab S6型号已通过了蓝牙和Wi-Fi的认证。

中国联通已建设开通2.8万个5G基站





中国联通董事长王晓初在今天的中国联通智慧生态合作大会上透露，中国联通今年规划的5万个5G基站，已经有2.8万个实现了建设开通。此外，中国联通与中国电信签署的5G基站共建共享协议，将为双方的网络覆盖和容量翻倍。

Z点评：5G基站，多多益善。

苹果首次发布iOS13安装量 超半数用户更新





自iOS 13推送以来，苹果公司今日首次公布了iOS 13的和iPadOS 13的安装量。苹果表示，已经有50%的iPhone和iPod touch设备正在运行iOS 13，iPadOS的安装量也超过了33%。

Z点评：这一点真是Android拍马也追不上。

AMD新款线程撕裂者曝光 24核版下月率先亮相





据外媒最新报道，AMD已确认了新一代线程撕裂者系列的命名，且其中核心数最低的24核版本预计将于下月率先亮相。爆料称，AMD新版线程撕裂者将分为24核、32核、48核、64核共四个版本，命名分别为3960X、3970X、3980X、3990X。

Z点评：AMD真是动作频频，要搞大事的姿态。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）





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