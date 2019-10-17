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    晚报：魅族16T首张真机图公布 坚果Pro 3不支持5G

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

    魅族16T首张真机图公布 鲸跃蓝配色首次出现

    晚报：

    魅族副总裁华海良今日在微博正式公布了新机魅族16T的首张真机图。据华海良透露，这张图片展示的是魅族16T机型最新采用的“鲸跃蓝”配色。虽说魅族官方称之为“蓝”色，但其整体视觉效果更接近紫色，同时整个背部还散发着一种十分特殊的光影效果。

    Z点评：真机下周就要发布了，这颜色比较挑逗

    坚果Pro 3通过无线电认证 不支持5G网络

    晚报：

    坚果Pro 3的两款型号通过了无线电认证。据了解，坚果Pro 3的两款型号分别为DT1901A和DT1902A，这两款机型均不支持5G网络。值得一提的是，此次坚果Pro 3将会预装Smartisan OS 7系统，这也意味着坚果Pro3发布会上又会有许多关于系统上的提升。

    Z点评：后老罗时代的锤子新机会有怎样的变化确实挺想看到的

    谁是去年贬值率最高的旗舰机？索尼XZ2

    晚报：

    海外知名回收公司SellCell放出了一份有关手机厂商旗舰机贬值率的榜单。其中，索尼XZ2成为了贬值率最高的机型，达到了86.2%。大部分企业的情况与过去几年差别不大。

    Z点评：索尼的手机在业界境况越来越差，这样的缩水率不出意外

    小米曲面显示器发布 售价1999元

    晚报：

    小米米家官方微博公布了小米曲面显示器，根据描述，该显示器采用3440x1440分辨率和21:9的带鱼屏长宽比，曲率为1500R。此外，该显示器的刷新率达到144Hz，支持AMD Free-Sync技术，减少画面卡顿等问题。

    Z点评：IPS面板？VA面板？

    三星Galaxy TAB S6正式开售 起售价5099元

    晚报：

    曾在Galaxy Note 10系列发布会同期登场的Galaxy Tab S6今日已正式在国内开售，售价为5099元起。据了解，该机正面采用了一块10.5英寸高屏占比的Super AMOLED显示屏，分辨率为2560×1600，屏幕比例为16:10，并支持并屏下指纹技术。

    Z点评：前段时间还有一款支持5G网络的Galaxy Tab S6型号已通过了蓝牙和Wi-Fi的认证。

    中国联通已建设开通2.8万个5G基站

    晚报：

    中国联通董事长王晓初在今天的中国联通智慧生态合作大会上透露，中国联通今年规划的5万个5G基站，已经有2.8万个实现了建设开通。此外，中国联通与中国电信签署的5G基站共建共享协议，将为双方的网络覆盖和容量翻倍。

    Z点评：5G基站，多多益善。

    苹果首次发布iOS13安装量 超半数用户更新

    晚报：

    自iOS 13推送以来，苹果公司今日首次公布了iOS 13的和iPadOS 13的安装量。苹果表示，已经有50%的iPhone和iPod touch设备正在运行iOS 13，iPadOS的安装量也超过了33%。

    Z点评：这一点真是Android拍马也追不上

    AMD新款线程撕裂者曝光 24核版下月率先亮相

    晚报：

    据外媒最新报道，AMD已确认了新一代线程撕裂者系列的命名，且其中核心数最低的24核版本预计将于下月率先亮相。爆料称，AMD新版线程撕裂者将分为24核、32核、48核、64核共四个版本，命名分别为3960X、3970X、3980X、3990X。

    Z点评：AMD真是动作频频，要搞大事的姿态

    好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

    （文中图片来自互联网）


    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：晚报：魅族16T首张真机图公布 坚果Pro 3不支持5Ghttp://news.zol.com.cn/729/7295384.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/729/7295384.html report 2330 各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。魅族16T首张真机图公布 鲸跃蓝配色首次出现魅族副总裁华海良今日在微博正式公布了新机魅族16T的首张真机图。据华海良透露，这张图片展示的是魅族16T机型最新采用的“鲸跃蓝”配色。虽说魅族官方称之为“蓝”色，但其...
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