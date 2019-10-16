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    小米印度负责人官宣 Redmi Note系列全球销量破亿

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：10月16日消息，近日小米国际副总裁、小米印度负责人Manu Kumar Jain在其个人推特上表示，红米Redmi Note系列全球销量已突破1亿台。这一销量成绩，无疑创造了小米又一个里程碑。

    小米印度负责人官宣 Redmi Note系列全球销量破亿
    小米印度负责人官宣 Redmi Note系列全球销量破亿

    据了解，首款Redmi Note系列手机是在2014年推出的，一经上市便受到了广泛好评。红米Redmi Note 7系列在今年3月底的时候出货就超过400万台，而到了7月份这个数字上升到1500万台，截至目前Redmi Note 7系列销量突破了超过2000万台。

    本周，据Redmi红米手机官方消息，Redmi Note 8 Pro《魔兽世界》限定套装将于10月16日正式开售，拥有“部落”和“联盟”两种版本，限量五千台。

    Redmi Note 8 Pro《魔兽世界》限定版与普通版配置基本一致，正面采用一块6.53英寸水滴全面屏，屏幕分辨率为1080P，屏占比超过90%。其后置四摄规格分别为6400万主摄+800万超广角+200万微距+200万景深，支持6400万像素照片直出。前置相机则为2000万像素，并支持AI美颜。

    核心配置方面，Redmi Note 8 Pro搭载了联发科最新推出的全球首款游戏芯片——Helio G90T，且支持液冷、游戏天线和WiFi+4G双网智能并发。机身内置4500mAh大电池，并支持18W快充。同时还拥有多功能NFC，支持红外遥控等诸多特性。

    价格方面，Redmi Note 8 Pro此前推出的6GB+128GB版售价为1599元，8GB+128GB版价格为1799元，由此推测该机的8GB+256GB大内存版本售价应该会在2000元左右。

    （本文图片来自互联网）



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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/729/7295117.html report 1194 中关村在线消息：10月16日消息，近日小米国际副总裁、小米印度负责人Manu Kumar Jain在其个人推特上表示，红米Redmi Note系列全球销量已突破1亿台。这一销量成绩，无疑创造了小米又一个里程碑。小米印度负责人官宣 Redmi Note系列全球销量破亿据了解，首款Redmi Note系列...
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