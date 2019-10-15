佳明联合天猫：GarminMove系列智能腕表亮相北京

中关村在线消息：近日据悉，在15日GARMIN佳明联合天猫活力营，在北京虞社举办新品发布会，发布会上GARMIN发布了Fenix6、Venu 、GarminMove及与迪士尼合作的Legacy系列智能腕表。



Garmin佳明中国区资深营销总监周子尧

发布会开场，Garmin佳明中国区资深营销总监周子尧(Jeffrey Chou)先生上台，对GARMIN品牌进行了简单的介绍。Garmin佳明于1989年成立，长久以来致力于GPS产品的设计研发，产品线覆盖航空、航海、户外、车载、运动五大领域；在运动可穿戴设备领域，Garmin一向以专业著称。

Garmin旗下的智能腕表系列，不仅能满足日常运动监测的需求，而且设计简洁时尚，产品不断推陈出新，在众多运动爱好者群体中备受推崇。

之后，GARMIN佳明中国区产品总监黄珩，与GARMIN佳明资深产品总监Angelo Brisimitzakis，先后为此次发布会所推出的三款产品进行了介绍与解读。



Fenix6系列：新一代Fenix6 系列智能腕表，首度引入了太阳能充电功能，具有全新的电源管理，带给手表更长的续航能力，最长可不间断使用90天。同时，Fenix6系列在外观方面也有了全新突破，更大尺寸的显示屏幕设计，比Fenix5X系列增加了36%的可视面积，为手表增添了更优异的性能表现。



Fenix6展示区

Venu系列：Venu是以vivoactive系列为基础，进行升级的全新智能腕表，是Garmin旗下首款采用AMOLED屏的腕表，带来更为细腻炫彩的显示效果。并且，Venu首次引入屏幕动画指导功能，用户可以将现有课程导入到手表中，在手表屏幕上观看动画演示，为运动爱好者带来更专业准确的运动指导。



Fenix6展示区

GarminMove系列：GarminMove系列有轻奢版GarminMove Luxe、时尚版GarminMove Style、运动版GarminMove 3/3S三个版本，在品质、功能、交互方面都有重大革新。此次发布会上，Angelo先生为我们重点介绍了GarminMove指针式智能腕表。



GarminMove展示区

GarminMove的表盘采用实体指针+隐藏式AMOLED触摸屏设计，只需轻触即可点亮屏幕。运动时，时针与分针会化身为量表指针，与表盘动态交互指示当前的运动状态。GarminMove 系列将传统手表的怀旧哲学与全新的现代化设计结合，打造出“独一有二”的都市平衡美学，满足用户对运动潮流的追求。



GarminMove系列腕表

除了Fenix6、Venu及GarminMove三大新品系列，今年Garmin加强联合营销并拓展了生态圈资源。 发布会上，Garmin公布了与迪士尼联合推出的两款Legacy Saga星战定制版智能腕表。

同时，佳明进一步丰富其在国内的音乐生态，在发布会上公布了与QQ音乐的合作，不久的将来，ConnectIQ市场中将加入QQ音乐程序，用户可以通过手表直接聆听并下载个人收藏的音乐。



Garmin X迪士尼定制款

在互动环节，Garmin中国区品牌代言人迪丽热巴小姐优雅出场，并与Jeffrey先生热烈探讨Garmin佳明此次新发布的智能手表产品。迪丽热巴小姐的亮相，点燃了现场的活跃气氛，Garmin也为此设计了小游戏，让粉丝们参与互动。在介绍了详细规则后，主持人邀请粉丝们上台参与拼图挑战、心跳时刻、抽奖等游戏，获奖的粉丝由迪丽热巴颁奖，并进行合影。



品牌高层与迪丽热巴合影

活动尾声，各领导嘉宾上台，与迪丽热巴、主持人一起进行全场合影。最后，Jeffrey先生为此次发布会做总结发言。Jeffrey先生表示：“2019年，是Garmin成立30周年，回顾30年的历程，佳明在GPS产品的设计与研发道路上，充满了机遇与挑战。展望未来，Garmin佳明会秉持简明、坚定的信念，在可穿戴设备领域持续寻求新的发展，不断创新与突破，为用户提供更优质的产品与服务。”

此次GARMIN佳明北京新品发布会，也是与天猫活力营的首次合作。GARMIN佳明希望携手天猫活力营，共同传播健康、活力的生活方式，吸引更多的年轻⼈参与到体育运动中。



Garmin与天猫活力营合作互动区

此次GARMIN佳明北京新品发布会，也是与天猫活力营的首次合作。GARMIN佳明希望携手天猫活力营，共同传播健康、活力的生活方式，吸引更多的年轻人参与到体育运动中。

（文中图片来自互联网）

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