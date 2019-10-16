荣耀20青春版参数公布 4000mAh电池+轻薄机身

中关村在线消息：近日，荣耀手机官方已经正式宣布将于10月22日正式发布新机——荣耀20青春版。今日，荣耀高管@荣耀老熊在微博公布了该机的部分参数信息。



荣耀20青春版部分参数曝光

据@荣耀老熊透露，荣耀20青春版的机身宽度为73.5mm、厚度为7.7mm、重量为172g，这个尺寸放到如今来看确实属于轻薄、小巧。值得一提的是，该机不仅用拥有十分轻薄的机身，还在机身内部配备了一块4000mAh的大电池。



荣耀20青春版真机上手图

另外，据此前消息，荣耀20青春版正面将采用一块6.3英寸AMOLED水滴屏，分辨率为2400x1080，同时还将支持屏下指纹识别技术。后置相机延续了荣耀20系列的左上角竖排三摄的设计，规格分别为4800万像素+800万像素+200万像素，前置相机则为1600万像素。



荣耀20青春版证件照

核心配置方面，荣耀20青春版搭载了一块主频为2.2GHz的处理器，据推测应该是麒麟710F处理器，内存提供有4GB、6GB、8GB三种规格可选，存储空间同样提供64GB、128GB、256GB三种可选。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：荣耀20青春版参数公布 4000mAh电池+轻薄机身http://news.zol.com.cn/729/7295042.html