罗辑思维上市因何被唱衰 知识付费并非原罪

#罗辑思维正筹备科创板IPO#成为今日互联网产业热门话题，并引发人们关于“知识付费”这条路能走多远的热烈讨论。综合各界的声音来看，人们对于此事件的风评明显偏于否定甚至唱衰。罗辑思维是否上市并非关键，“知识付费”才是民众关心的核心。

谈到罗振宇和他所创办的“罗辑思维”，相信会有一部分读者感触不深。“罗辑思维”知识型脱口秀节目早在2012年年末便在网络视频平台首播。同一天，“罗辑思维”同名微信公众号也开通运营，每天推送一则罗振宇本人的60秒语音，受众颇多。



罗振宇和他所创办的“罗辑思维”

2015年，罗辑思维团队推出“得到”APP，内容以知识服务和众多大咖的课程为主。2017年，罗振宇又面向中小学生推出定制知识内容服务的“少年得到”。凭借过往知名央视主持人、制片人的身份，罗振宇和他所创办的“罗辑思维”一直受到了资本的关注。

如今，“罗辑思维”上市进程有了实质进展：已将目标市场确定为科创板。若上市进展顺利，罗辑思维将成知识付费第一股。北京证监局官网更新的最新辅导信息情况显示，北京思维造物信息科技股份有限公司将选择在科创板上市，中金公司担任辅导机构。

就在此前不久“吴晓波频道”价值15亿的“卖身计划”泡汤之后，人们显然对后来者“罗辑思维”冲击科创板并没有太多美好的期待。更有业者批评：大多数初创公司寻求上市，意味着其核心业务已然触碰天花板。上市，只为套现离场，实现最后的疯狂。



罗辑思维引发大量质疑甚至唱衰的声音

当然，在“知识付费”这条雪道的资本博弈当中，其实更像是聪明人的“游戏”。资本市场对“自媒体”的态度向来颇为严苛，加之监管层面对“个人IP证券化”持有质疑的态度，因此这个“口子”或许真的不好开，也解释了人们“唱衰”的根本原因。

但从另外一个层面来看，“知识付费”之所以能够获得如此高速成长，甚至冲击IPO上市，其背后的逻辑在于普罗大众通过互联网获取知识仍存在巨大痛点。

在互联网应用已经高度发达的今天，人们在工作和生活中遇到什么问题总是会习惯性的上网搜索答案，这其实是互联网带来的一项非常具有积极意义的进步。然而“共享”和“免费”的互联网精神在给人们带来收益的同时，也带来了新的烦恼。



“罗辑思维”在于互联网知识平台太滥

经营者为了获得更多的流量，为了更多的关键词被抓取，重于形式疏于内容。不夸张的说，如今绝大多数问答、知道等知识类型产品均存在大量内容同质化、内容粗制滥造，大量复制粘贴的互联网垃圾充斥各大知识型网络平台，令用户叫苦不迭。

如今，人们在互联网上再也找不到想要知道的答案了！取而代之的是大量复制粘贴的垃圾内容，以及各种充满玄学色彩的谣言和伪科学、毒鸡汤。

仅需不多的花费，就可以得到垂直领域专家或者大V的精准、精确、精华般的一对一解答，这符合人们对于获取知识的强烈需求。仅需1元钱，拥有相同问题的人群就可以旁听“蹭知识”，那么当用户基数足够庞大的时候，这显然是一门不错的“生意”。



罗振宇：我们从来不说“知识付费”，我们做的是“知识服务”

房子、医疗、教育，是当今国人的三大消费。而在教育领域，通过网络实现为“知识付费”无疑也解决了众多家长切身之痛的良药。至少更加透明，不必担心各种套路，也不必三九三伏带着孩子跑补习班。不得不说，“知识付费”其实大有可为。

以“罗辑思维”为代表的“知识付费”能否顺利上市，从而获得资本的助推。其关键并非在于“知识付费”的雪道够不够长，而在于能不能安全顺畅的滑下去。形成产业规模，设立产业监管，去“个人IP化”或许才是迎来发展的核心。

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