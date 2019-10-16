中关村在线消息：近日据悉，三星刚宣布了 13.1 万亿韩元（约110亿美元）的 QD-OLED 电视面板的研发与生产计划，到 2025 年，该公司将在韩国建立两条 QD-OLED 生产线，首条产线将于 2021 年投产。







三星公布110亿美元的QD-OLED面板生产计划

另外，三星还将投资研发量子点增强型 OLED 技术，与当前的 OLED 显示器 / 电视面板相比，其有望提供更好的色彩显示效果。



三星 QD-OLED 计划是将其位于韩国 Tangjong 的 L8 LCD 基板工厂转型为 QD-OLED 基板生产地。从 2021 年 1 季度开始，预计月产能可达 30000 。

三星将把其所有 8 代液晶面板生产设施都转型为 QD-OLED，将月产能增加到 100000，以提升 QD-OLED 的竞争力。

QD-OLED 技术有望简化和降低基于 OLED 方案的电视和显示器的生产成本，实现更宽广的色域。

对比LG Display 的现代 WOLED 面板，使用了基于蓝色或白色（黄色+蓝色）的 OLED 发射器堆栈，在顶部使用了 WRGB 彩色滤光片系统，并在它们之间、之后和之前有各种附加层。

相比之下，QD-OLED 面板使用了 OLED 发射器堆栈，顶部带有量子点 RGB 彩色滤光片（QDCC）系统。

当下的 OLED 面板多达 22 层，而 QD-OLED 面板有望减少到 13 层。这意味着更少的沉积阶段，更低的材料、生产成本、以及更高的成品率。

不过三星必须解决光管理问题，因此 QD-OLED 技术的普及，仍面临着较大的挑战。

根据 Display Supply Chain 的统计，一平方米 QD-OLED 面板的成本约为 26 美元，而一平方米的 OLED 面板的成本约为 95 美元。

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