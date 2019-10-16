世界互联网大会就在这里 互联网之光博览中心抢先看

10月20日-22日，第六届世界互联网大会将在浙江乌镇召开，本次大会以“智能互联 开放合作——携手共建网络空间命运共同体”为主题，为各方提供碰撞思想、营造共识、携手合作的平台，共同构建网络空间命运共同体。届时，来自政府、国际组织、领军企业、技术社群和社会团体的1500多位重要嘉宾将受邀出席。



互联网之光博览中心

今年，互联网之光博览会启用了新展馆——互联网之光博览中心，新展馆以黑白两色为主基调，屋顶采用近85万片小青瓦，与乌镇传统水乡建筑风格遥相呼应、融为一体。

从空中看，整个展馆由五段连续的弧线组成，形似一只昂首前行的春蚕，蕴含着互联网新技术、新运用从这里结茧化蝶的美好寓意。



互联网之光博览中心

新展馆采用“一拱一链”的设计，展馆内部没有一根立柱，实现展馆空间利用率最大化，新展馆占地面积近2万平方米，为互联网企业多维立体展示提供了宽敞的空间。

新展馆通过数字化的管控运用，采用人脸识别等多种智能技术，可以说是一个高度智能化的场馆。



互联网之光博览中心

围绕5G等当前关注度高、影响面广的热点，在新展馆A3区设置5G应用体验区，展示5G赋能各行业发展带来的产业变革以及社会影响。



正在加紧筹备

在往年人脸识别、智能机器人等展品的基础上，加入更多互动体验元素，邀请一批虚拟现实、体育科技等企业搭建实景体验场景，让参观者零距离体验智慧生活。

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