中关村在线消息：近日据悉，Pixel系列手机将不再享受无限量存储服务，虽然这并非是谷歌首次取消Pixel系列的重要卖点，但是这项决定足以让那些使用原生Android系统和谷歌服务的用户感到惊讶。



Pixel4将不再享受无限量原图质量存储服务

在2016年10月发布的初代Pixel上，谷歌表示其中一大卖点就是“从Pixel手机可以以原图质量无限上传所有的照片和视频”，这中包括Pixel相机拍摄的原图、系统的截图，以及其他应用下载的多媒体内容等等，这些内容都可以无限量上传到Google Photos中。

在谷歌发布Pixel 2的时候，谷歌开始添加限制。在2017年10月6日，Google Store给“从Pixel手机能以原图质量免费，无限上传所有的照片和视频”添加了时间限制，明确将于“2020年截至”。

在发布Pixel 3的时候，谷歌又施加了一些限制。在2018年10月，谷歌为初代Pixel又添加了限制，谷歌描述为“无限量在线原图质量存储，仅限于使用Pixel拍摄的照片和视频，截止至2020年”。

这意味着无法上传来自其他应用、截图等多媒体内容，并且添加时间限制至2020年。而Pixel 2则是顺延到2021年。

Pixel 3发布的时候，谷歌写道“免费无限量在线原图质量存储，适用于所有从Pixel 3上传到Google Photos上的图像和视频，截止日期为2022年1月31日。”

而在2019年10月Pixel 4发布之后，谷歌为其添加了更多的限制。在初代Pixel上写道：“适用于Pixel拍摄的照片和视频提供无限量原图质量存储，为所有照片/视频提供高质量存储。”

今天在Google Store的Google Pixel网站上发布的文字中，Pixel 3a和Pixel 4均未提及原始质量的照片或视频。只是写道：“为所有照片和视频提供高质量的免费无限量在线存储服务”。

当Pixel 3a发布时，我们看到了同样的情况，并假设它仅适用于低成本的Pixel-现在似乎原始质量的免费试用期已结束。

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