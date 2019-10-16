中关村在线消息：根据澎湃新闻网报道，国务院新闻办公室发布会上，国家互联网信息办公室副主任刘烈宏表示，目前已有一批重量级的嘉宾确认参加第六届世界互联网大会。



苹果、华为、阿里等确定参加第六届世界互联网大会

目前已经有来自世界超过 70 个国家和地区的嘉宾以及企业参加第六届世界互联网大会，既包括如微软、高通、思科、苹果、英特尔、亚马逊、爱立信、诺基亚、三星电子、西门子等世界知名的企业，也包括了像阿里巴巴、腾讯、华为等具有国际影响力的中国企业，也包括多家中央企业。

据悉，第六届世界互联网大会将于 10 月 20 日至 22 日在浙江桐乡乌镇举行。今年大会主题为“智能互联 开放合作——携手共建网络空间命运共同体”。

本次大会将聚集“科学与技术”、“产业与经济”、“人文与社会”、“合作与治理”四大重点板块，共设 20 个分论坛，秉持开放、平等、互信、共赢的理念，邀请全球互联网领军人物及重量级嘉宾共同探讨与回应当前国际社会对5G、人工智能、物联网等新技术、新业态发展的深度关切。

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