中关村在线消息：近日据外媒消息，周二在纽约召开的Made by Google活动之后，一位谷歌发言人向外媒Variety透露：最新的旗舰手机Pixel 4系列已经不再支持自家的Daydream mobile VR平台。



谷歌放弃Daydream移动VR平台 因未达到使用预期

公司还计划停止销售Daydream Viewer头显，不过会继续为现有用户提供Daydream支持。

这位发言人在电子邮件中表示：“Daydream在消费者和开发人员中的接受程度要低于我们的预期，而且随着时间的推移，我们发现Daydream View头显的使用量正在减少。”

“当我们不再销售Daydream View，在Pixel 4上也不再支持Daydream，Daydream应用程序和商店将仍然可供现有用户使用。”

今年早些时候发布的Pixel 3a系列手机中，谷歌已经移除了对Daydream的支持。不过当时有人怀疑谷歌可能在其高端手机中保留对Daydream支持。现在，Daydream实际上已被淘汰。 2019年没有一部手机支持该平台。

Google发言人解释说：“我们在智能手机VR中看到了巨大的潜力-能够使用随处携带的智能手机来提供身临其境的移动体验。但是随着时间的推移，我们注意到一些明显的局限性限制了智能手机VR成为可行的长期解决方案。要求人们将手机放在头戴式耳机中，而无法访问他们一整天使用的应用程序会造成巨大的困扰。”

Google于2016年推出Daydream，以此作为对三星Gear VR耳机的回应。它使消费者只需将手机放入Daydream Viewer头显中，即可访问VR。

但对Daydream的支持一直仅限于几部手机，包括Google自己的Pixel手机。没有关键行业参与者的支持，使用率仍然很低。

有限的参与和少量的目标受众也导致许多发行商撤回了Daydream的支持。 HBO于今年早些时候停止了Daydream应用，Hulu在夏季停止了对Daydream的支持。并在6月，Google停止了Daydream的Google Play Movies应用程序。

（文中图片来自互联网）

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