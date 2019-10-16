中关村在线消息：10月16日消息，据新京报报道，第六届中国互联网大会即将于10月20日在浙江乌镇召开。此次世界互联网大会的一个重要亮点就是将召开首届“直通乌镇”全球互联网大赛。

总计十支队伍将参与到这次的全球互联网大赛之中，最终将决出一等奖1名、二等奖3名和三等奖6名。



“直通乌镇”全球互联网大赛亮相世界互联网大会

作为聚焦数字经济、贯穿全年的国际性赛事，首届“直通乌镇”全球互联网大赛将为互联网初创企业和成长企业提供展示的舞台。此次互联网大赛将主要分为选拔赛、半决赛、总决赛三个阶段，在全球选拔优质互联网项目。

此前，本届互联网大赛的选拔赛已经举办了5站国内选拔赛（香港站、北京站、成都站、上海站、深圳站）、3站海外选拔赛（亚太站-以色列、欧洲站-德国、北美站-美国）以及线上选拔赛。选拔赛吸引了全球近400个优秀团队参与，其中包括100多个海外团队，涉及大数据、物联网、人工智能、互联网+、智能制造等数字经济领域。经国内外创投机构及产业专家、技术专家层层选拔，最终有34支队伍进入半决赛。

值得一提的是，本届互联网大赛的主要承办单位浙江嘉兴市政府已经出台相关的政策，对入围“直通乌镇”全球互联网大赛总决赛的项目给予不同程度的落户奖励，最高可达1000万元。

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