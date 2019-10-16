第六届世界互联网大会发布无线电设备使用管理通告

中关村在线消息：在世界互联网大会期间，各类无线设备的使用必然是一个高峰拥挤的状态，为保障大会期间各类无线电频率有序使用，无线电台(站)、设备正常工作，大会官方出台了《第六届世界互联网大会无线电设备使用管理的通告》。





该公告将最大限度地预防和减少有害无线电干扰，因此也需要参会各方的积极配合，具体注意事项如下：

一、第六届世界互联网大会筹备和举办期间，在会议活动场馆及特定区域内使用列入无线电发射设备限制使用清单的无线电发射设备的组织或者个人,应向大会组委会信息化工作部提出无线电发射设备使用申报。

对已经取得行政许可的无线电发射设备，信息化工作部可以根据管理需要临时限制或调整无线电发射设备的工作频率或其它技术参数。

对使用法律法规规定需要取得行政许可的无线电发射设备的组织或者个人，可向信息化工作部申报，信息化工作部协助统一向省经济和信息化厅办理审批手续。

对法律法规规定不需要取得行政许可的无线电发射设备，信息化工作部基于防范发生互相干扰的目的对此类设备的使用频率等进行管理。

二、上述无线电发射设备进入会议活动场馆及特定区域内投入使用前，应送至信息化工作部指定的无线电业务办理地点接受现场检测。对于不便搬移的无线电台(站)、无线电发射设备，可以预约上门检测。经检测合格后，由信息化工作部粘贴“无线电设备准入”专用标签。无线电台(站)、无线电发射设备只能在专用标签所规定的时间、区域和技术指标范围内操作使用。未粘贴“无线电设备准入”专用标签的无线电发射设备，不得进入会议活动场馆及指定区域内。

三、在会议活动场馆及特定区域内使用接入中国内地公众移动网络的手机和无线上网卡、蓝牙耳机、具有Wifi功能的笔记本电脑和平板电脑、汽车无线遥控钥匙和照相机的无线遥控装置等常规无线电设备，无需提出申报，无需粘贴“无线电设备准入”专用标签。

四、拟在第六届世界互联网大会筹备和举办期间临时入境，进入会议活动场馆及指定区域内使用且法律法规规定需要办理进关审批的无线电发射设备，请到浙江省经济和信息化厅办理进关批件，并按照海关相关规定复运出境。

五、本通告内容自发布之日起施行，第六届世界互联网大会结束后自行终止。

六、世界互联网大会无线电业务办理点：

1）浙江省嘉兴桐乡市乌镇环河路38号123主题酒店一楼大厅（10月17-10月22日），联系电话 Tel: 86-19906637674；

2）浙江省嘉兴市桐乡市乌镇互联网国际会展中心接待大厅（10月17-22日），联系电话 Tel: 86-19906637854。

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