世界互联网大会实现五个“首次” 最全亮点都在这里

第六届世界互联网大会（6th WIC）将于10月20日至22日在浙江乌镇举行。随着正式召开的日期不断临近，越来越多的亮点被挖掘出来。此次世界互联网大会共首先五个“首次”，这些展会的两点您不容错过。

互联网之光博览中心首次迎宾

第六届世界互联网大会启用了新展馆——互联网之光博览中心。新展馆以黑白两色为主基调，屋顶采用近85万片小青瓦，与乌镇传统水乡建筑风格遥相呼应、融为一体。整个展馆由五段连续的弧线组成，形似一只昂首前行的春蚕，蕴含着结茧化蝶，互联网新技术、新企业从这里腾飞的美好寓意。



互联网之光博览中心

据悉，坐落于乌镇互联网国际会展中心东侧的新场馆，占地168亩，一个月后的第六届世界互联网大会上，新展馆将与乌镇互联网国际会展中心的展览中心共同承担“互联网之光”博览会的举办，近600家全球知名互联网企业和创新型企业会在此齐聚。

全球互联网大赛首次启动

今年，大会新增的一项重头戏——“直通乌镇”全球互联网大赛，将在会议期间首次亮相，在历届大会以“分论坛及领先科技成果+互联网之光博览会”的基础上，形成 “1+3”的办会新格局。



直通乌镇”全球互联网大赛

作为大会重要板块和创新板块之一，“直通乌镇”全球互联网大赛是一个贯穿全年的国际性赛事。自今年4月份大赛启动以来，目前，已举办了5站（香港站、北京站、成都站、上海站、深圳站）国内选拔赛、3站海外选拔赛（亚太站-以色列、欧洲站-德国和北美站-美国）和线上赛，共吸引了全球近四百个（其中海外100多个）大数据、物联网、人工智能、互联网+、智能制造等数字经济领域的优秀团队踊跃参与。

在世界互联网大赛期间将要举行的是大赛的半决赛与总决赛。经过前期国内外创投机构及产业专家、技术专家的层层选拔，最终，34支队伍脱颖而出，将亮相10月19日在乌镇举行的半决赛；通过半决赛的角逐，34个项目中将有10个项目进入总决赛。在大会的最后一天，也就是10月22日，总决赛将作为压轴活动、当日唯一正式活动在乌镇枕水酒店举行。



分论坛首次实现多元化

第六届世界互联网大会的主题为“智能互联 开放合作——携手共建网络空间命运共同体”。大会分论坛安排在10月20日下午和21日全天。论坛场馆将安排在乌镇互联网国际会展中心及西栅景区乌镇枕水度假大酒店。



四大重点板块共设20个分论坛

科学与技术”“产业与经济”“人文与社会”“合作与治理”四大重点板块共设20个分论坛，秉持开放、平等、互信、共赢的理念，邀请全球互联网领军人物及重量级嘉宾共同探讨与回应当前国际社会对5G、人工智能、物联网等新技术、新业态发展的深度关切。

智能驾驶“5G自动微公交”

本次大会精心筹划智慧化体验项目，远程驾驶无人车、毫米波人体安检仪等60余个智慧化项目将亮相大会，让嘉宾共享互联网发展的成果。在乌镇一辆公交车正在平稳行驶，车上坐满了人，驾驶座上却并没有人操控。这个以前在科幻大片中出现的场景，如今在乌镇变为现实，这就是全球首发的智能驾驶“5G自动微公交”。



5G自动微公交

这些“5G自动微公交”以后将主要用于解决城市居民从地铁到居住小区最后一段路的问题。这些车将于10月20日大会开幕当天在乌镇进行全球首发。

首次实现5G网络全覆盖

今年3月，嘉兴第一个符合商用网标准的移动5G基站在乌镇开通，乌镇已实现5G网络镇区全覆盖。今年6月，全国首个在县级城市建设的国际互联网数据专用通道在桐乡建成开通。 其实桐乡只是一个缩影，互联网不仅改变了浙江经济面貌，在医疗、教育等民生领域，互联网也如柴米油盐般浸润了桐乡人的生活。

比如，人脸识别闸机，这种在机场、火车站常见的“高大上”设备出现在了桐乡尚阳实验学校的门口。地下停车库智能化接送、刷脸入校，无论孩子是进校还是出校，家长们都可以在桐乡教育APP手机端上接收到信息。

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