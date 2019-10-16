中关村在线消息：近日据悉，索尼刚刚宣布，该公司将携手一些合作伙伴，于今秋推出 360 Reality Audio 空间音频格式。











索尼将于今秋推出 360 Reality Audio 技术

它将音轨中的各种元素，放置在了一个虚拟的球形环境中，为收听者提供一种复现现场音乐、使用来自不同方向的乐器和人声的环绕感。



在发布会上，索尼宣称 360 Reality Audio 的曲库已达 1000 首左右，其中包括了来自 Pharrell Williams、Bob Dylan 和 Billy Joel 等艺术家的曲目。

根据官网的概念说明，过去立体声格式的扬声器数量与位置都是固定，全新 360 Reality Audio 技术格式则是透过创建多个虚拟扬声器，让你的周围空间更有音场感。

而要实现这效果，并不需要添购专用设备，目前看起来只要两个条件符合，首先是支援这格式的音乐，另外也必须搭配应用程式 App。

国外 Engadget 的报导有提到，需让手机 App 拍摄你的耳朵，以便分析你的听力并量身订製音讯，简单来说就是你会需要拍摄一些照片，让 Sony 的 3D Reality Audio App 为你优化。

立体声音乐你就只能听到 CH1 与 CH2 水平且固定的声音，而转换之后每个乐器就像是放在 360 空间的各处，音效就能更精确的从前方、后方甚至上方和下方传递。

Sony 表示：“360 Reality Audio 让艺术家与音乐创作者，能够实现将人声、合唱与乐器等各种声源、距离、角度位置讯息记录下来，创造出 360 度的音乐体验。”

“而当聆听者回放结果内容时，他们就能享受到更棒的音乐体验，沉浸在创作者想表达的各个方向声音中。”

（文中图片来自互联网）

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