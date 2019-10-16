世界互联网大会开幕在即 5G和人工智能将成焦点

第六届世界互联网大会将于10月20日至22日在浙江乌镇举行。作为当今互联网科技的最新趋势浪潮，5G和人工智能无疑将成为本届世界互联网大会的焦点。而中国本土企业在这两大领域的最新研究成果，将搭乘世界互联网大会瞩目全球。

第六届世界互联网大会的主题为“智能互联 开放合作——携手共建网络空间命运共同体”。大会分论坛安排在10月20日下午和21日全天。论坛场馆将安排在乌镇互联网国际会展中心及西栅景区乌镇枕水度假大酒店。



第六届世界互联网大会

“科学与技术”“产业与经济”“人文与社会”“合作与治理”四大重点板块共设20个分论坛，秉持开放、平等、互信、共赢的理念，邀请全球互联网领军人物及重量级嘉宾共同探讨与回应当前国际社会对5G、人工智能、物联网等新技术、新业态发展的深度关切。

第一板块主题为“科学与技术”，共设置5个分论坛，分别为：“乌镇论道——‘互联之美’”“5G，开创数字经济新时代”“人工智能：开启智能经济新时代”“芯态开源：驱动计算架构黄金时代”“金融科技——深度融合·多向赋能”。

第二板块主题为“产业与经济”，共设置5个分论坛，分别为：“产业数字化：新动能开拓融合发展新空间”“企业家高峰论坛：数字时代的产业赋能”“工业互联网的创新与突破——产业数字化引领制造业高质量发展”“资本市场助力数字经济创新发展论坛：科技创新·资本引领”“‘一带一路’互联网国际合作论坛：开放合作，共建共享”。

第三板块主题为“人文与社会”，共设置5个分论坛，分别为：“中外部长高峰论坛：智慧社会与可持续发展”“网络文化交流创新：互联网时代青年的使命与责任”“互联网公益慈善论坛：包容普惠、共同发展”“媒体融合论坛：融合·守正·创新”“海峡两岸暨香港、澳门互联网发展论坛：传承·共享·繁荣”。

第四板块主题为“合作与治理”，共设置5个分论坛，分别为“安全与发展：数据治理的法治化”“网上未成年人保护与生态治理”“信息时代的文明交融与智库责任”“网络空间国际规则：实践与探索”“网络安全技术发展和国际合作论坛：携手前行”。

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