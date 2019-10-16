中关村在线消息：10月16日消息，第六届世界互联网大会即将于10月20日在杭州乌镇举行。近期，世界互联网大会官方也发布了具体的日程。其中，除了主论坛之外，一些探讨数字经济和工业互联网的分论坛也非常值得期待。



第六届世界互联网大会日程公开 多个分论坛惹眼

以下为第六届世界互联网大会具体日程：

10月18日

09:30-10:00 “互联网之光”博览会开幕式

地点 “互联网之光”博览中心

10月19日

全天 嘉宾注册报到

10月20日

上午 第六届世界互联网大会开幕式及全体会议

地点 乌镇互联网国际会展中心乌镇厅

下午 分论坛：

13:30-16:30 乌镇论道：乌镇论道——“互联之美”

地点：西栅景区枕水酒店宫音厅

13:30-16:30 中外部长高峰论坛：智慧社会与可持续发展

地点：西栅景区枕水酒店华美宫

13:30-16:30 企业家高峰论坛：推动数字经济创新，共享全球发展机遇

地点：西栅景区枕水酒店龙凤厅

13:30-16:30 金融科技论坛：金融科技——深度融合·多向赋能

地点：乌镇互联网国际会展中心枕水厅

13:30-16:30 资本市场助力数字经济创新发展论坛：科技创新·资本引领

地点：乌镇互联网国际会展中心安渡厅

13:30-16:30 网络空间数据法律保护论坛：安全与发展：数据治理的法治化

地点：乌镇互联网国际会展中心景行厅

13:30-16:30 网上未成年人保护与生态治理论坛：网上未成年人保护与生态治理

地点：乌镇互联网国际会展中心通安厅

14:00-16:30 海峡两岸暨香港、澳门互联网发展论坛：传承·共享·繁荣

地点：乌镇互联网国际会展中心雨读厅

17:00-18:45 世界互联网领先科技成果发布

地点：乌镇互联网国际会展中心乌镇厅

19:00 “乌镇之夜”欢迎晚宴（凭请柬）

地点：云舟宾客中心乌镇厅

10月21日

上午 分论坛：

09:00-12:00 工业互联网论坛：工业互联网的创新与突破——产业数字化引领制造业高质量发展

地点：乌镇互联网国际会展中心乌镇厅

09:00-12:00 产业数字化论坛：产业数字化：新动能开拓融合发展新空间

地点：西栅景区枕水酒店华美宫

09:00-12:00 “一带一路”互联网国际合作论坛：开放合作，共建共享

地点：乌镇互联网国际会展中心安渡厅

09:00-12:00 网络安全技术发展和国际合作论坛：携手前行

地点：乌镇互联网国际会展中心通安厅

09:00-12:00 “网络文化与青年”论坛：网络文化交流创新：互联网时代青年的使命与责任

地点：乌镇互联网国际会展中心枕水厅

08:30-12:30 互联网公益慈善论坛：互联网公益慈善：包容普惠、共同发展

地点：乌镇互联网国际会展中心垄行厅

08:30-12:00 媒体融合论坛：融合·守正·创新

地点：西栅景区枕水酒店龙凤厅

下午 分论坛：

13:30-17:00 人工智能论坛：人工智能：开启智能经济新时代

地点：乌镇互联网国际会展中心枕水厅

14:20-19:00 5G论坛：5G，开创数字经济新时代

地点：西栅景区枕水酒店龙凤厅

13:30-18:30 开源芯片论坛：芯态开源：驱动计算架构黄金时代

地点：乌镇互联网国际会展中心垄行厅

14:00-17:40 网络空间国际规则论坛：网络空间国际规则：实践与探索

地点：乌镇互联网国际会展中心安渡厅

14:00-18:00 互联网国际高端智库论坛：信息时代的文明交融与智库责任

地点：乌镇互联网国际会展中心通安厅

10月22日

09:00-11:40 “直通乌镇”全球互联网大赛总决赛及颁奖

地点：西栅景区枕水酒店华美宫

15:00 “互联网之光”博览会闭幕

地点：互联网之光博览中心

（本文图片来自互联网）

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