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    第六届世界互联网大会日程公开 多个分论坛惹眼

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：10月16日消息，第六届世界互联网大会即将于10月20日在杭州乌镇举行。近期，世界互联网大会官方也发布了具体的日程。其中，除了主论坛之外，一些探讨数字经济和工业互联网的分论坛也非常值得期待。

    第六届世界互联网大会日程公开 多个分论坛惹眼
    第六届世界互联网大会日程公开 多个分论坛惹眼

    以下为第六届世界互联网大会具体日程：

    10月18日

    09:30-10:00  “互联网之光”博览会开幕式 　

    地点　“互联网之光”博览中心

    10月19日

    全天　嘉宾注册报到 

    10月20日

    上午　第六届世界互联网大会开幕式及全体会议 

    地点    乌镇互联网国际会展中心乌镇厅 

    下午　分论坛：

    13:30-16:30　乌镇论道：乌镇论道——“互联之美”

    地点：西栅景区枕水酒店宫音厅

    13:30-16:30　中外部长高峰论坛：智慧社会与可持续发展

    地点：西栅景区枕水酒店华美宫

    13:30-16:30　企业家高峰论坛：推动数字经济创新，共享全球发展机遇

    地点：西栅景区枕水酒店龙凤厅

    13:30-16:30　金融科技论坛：金融科技——深度融合·多向赋能

    地点：乌镇互联网国际会展中心枕水厅

    13:30-16:30　资本市场助力数字经济创新发展论坛：科技创新·资本引领

    地点：乌镇互联网国际会展中心安渡厅

    13:30-16:30　网络空间数据法律保护论坛：安全与发展：数据治理的法治化

    地点：乌镇互联网国际会展中心景行厅

    13:30-16:30　网上未成年人保护与生态治理论坛：网上未成年人保护与生态治理

    地点：乌镇互联网国际会展中心通安厅

    14:00-16:30　海峡两岸暨香港、澳门互联网发展论坛：传承·共享·繁荣

    地点：乌镇互联网国际会展中心雨读厅

    17:00-18:45　世界互联网领先科技成果发布

    地点：乌镇互联网国际会展中心乌镇厅

    19:00　“乌镇之夜”欢迎晚宴（凭请柬）

    地点：云舟宾客中心乌镇厅

    10月21日

    上午　分论坛：

    09:00-12:00　工业互联网论坛：工业互联网的创新与突破——产业数字化引领制造业高质量发展

    地点：乌镇互联网国际会展中心乌镇厅

    09:00-12:00　产业数字化论坛：产业数字化：新动能开拓融合发展新空间

    地点：西栅景区枕水酒店华美宫

    09:00-12:00　“一带一路”互联网国际合作论坛：开放合作，共建共享

    地点：乌镇互联网国际会展中心安渡厅

    09:00-12:00　网络安全技术发展和国际合作论坛：携手前行

    地点：乌镇互联网国际会展中心通安厅

    09:00-12:00　“网络文化与青年”论坛：网络文化交流创新：互联网时代青年的使命与责任

    地点：乌镇互联网国际会展中心枕水厅

    08:30-12:30　互联网公益慈善论坛：互联网公益慈善：包容普惠、共同发展

    地点：乌镇互联网国际会展中心垄行厅

    08:30-12:00　媒体融合论坛：融合·守正·创新

    地点：西栅景区枕水酒店龙凤厅

    下午　分论坛：

    13:30-17:00　人工智能论坛：人工智能：开启智能经济新时代

    地点：乌镇互联网国际会展中心枕水厅

    14:20-19:00　5G论坛：5G，开创数字经济新时代

    地点：西栅景区枕水酒店龙凤厅

    13:30-18:30　开源芯片论坛：芯态开源：驱动计算架构黄金时代

    地点：乌镇互联网国际会展中心垄行厅

    14:00-17:40　网络空间国际规则论坛：网络空间国际规则：实践与探索

    地点：乌镇互联网国际会展中心安渡厅

    14:00-18:00　互联网国际高端智库论坛：信息时代的文明交融与智库责任

    地点：乌镇互联网国际会展中心通安厅

    10月22日

    09:00-11:40　“直通乌镇”全球互联网大赛总决赛及颁奖

    地点：西栅景区枕水酒店华美宫

    15:00　“互联网之光”博览会闭幕

    地点：互联网之光博览中心

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：第六届世界互联网大会日程公开 多个分论坛惹眼http://news.zol.com.cn/729/7294579.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/729/7294579.html report 2728 中关村在线消息：10月16日消息，第六届世界互联网大会即将于10月20日在杭州乌镇举行。近期，世界互联网大会官方也发布了具体的日程。其中，除了主论坛之外，一些探讨数字经济和工业互联网的分论坛也非常值得期待。第六届世界互联网大会日程公开 多个分论坛惹眼以下为第六...
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