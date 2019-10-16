第六届世界互联网大会倒计时 四大亮点抢先看

中关村在线消息：10月20日-22日，第六届世界互联网大会将在浙江乌镇召开。在日前的媒体见面会上，浙江省委宣传部副部长、省委网信办主任，世界互联网大会浙江承办工作领导小组秘书处秘书长朱重烈透露了大会部分亮点。

新场馆

今年，互联网之光博览会启用了新展馆——互联网之光博览中心。展览总建筑面积达4万平方米，可同时容纳1万人。





建筑风格上，新展馆以黑白两色为主基调，屋顶采用近85万片小青瓦，与乌镇传统水乡建筑风格相呼应。据悉，新展馆采用“一拱一链”的设计，展馆内部没有一根立柱。

此外，新展馆还实现了数字化管控，采用人脸识别等多种智能技术，是一个高度智能化的场馆。

新架构



据国家互联网信息办公室副主任刘烈宏介绍，今年大会除了往届大会分论坛加领先科技成果发布和博览会之外，还新增了“直通乌镇”全球互联网大赛，与大会正式内容板块形成了“1+3”的新架构。大会期间将举办总决赛及颁奖活动，一批互联网创新项目将集中亮相。





大会除了开幕式、主论坛等议程外，还将设置4大板块，20场分论坛。分论坛将由联合国、国际电信联盟、世界卫生组织、世界知识产权组织等国际组织和国家发改委、工信部、民政部、中国人民银行、国资委等国家部委参与主办或协办。



新变化

此次大会带来一个新变化——互联网之光博览会将提前2天（即10月18日）开幕，展期延长5天。同时，将会有大批深刻影响乃至改变互联网发展方向的“黑科技”亮相。还将有乌镇咖荟”特色活动为互联网企业提供交流互动的平台





预计，此次博览会关注人数将大大增加，诸多高精尖的互联网新产品、新应用将在亮相后逐步进入到我们的生活中。

新创意

在今年的世界互联网大会上，观众可以亲身体验到最新最前沿的科技产品。大会精心筹划了智慧化体验项目，如远程驾驶无人车、毫米波人体安检仪等60余个智慧化项目将亮相大会。





值得一提是，朱重烈还表示，乌镇已经率先实现5G商用全覆盖。

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