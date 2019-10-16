第六届世界互联网大会架构亮相 新增“直通乌镇”

中关村在线消息：援引自中国网消息，由国家互联网信息办公室和浙江省人民政府共同举办的第六届世界互联网大会将于10月20日-22日在浙江乌镇召开。目前，大会新架构首次亮相。



第六届世界互联网大会架构亮相

据国家互联网信息办公室副主任刘烈宏介绍，今年大会除了往届大会分论坛加领先科技成果发布和博览会之外，还新增了“直通乌镇”全球互联网大赛。

今年大会论坛的内容将聚焦“科学与技术”“产业与经济”“人文与社会”“合作与治理”四大重点板块，共设置20个分论坛；议题不仅涵盖了人工智能、5G、开源芯片等科技热点，还吸纳了产业数字化、金融科技、工业互联网等产业前沿热点议题。

世界互联网领先科技成果发布活动将发布15项左右年度顶级互联网科研成果。本届“互联网之光”博览会还将会启用全新的展馆，展览总建筑面积达4万平方米，可同时容纳1万人。阿里巴巴、腾讯、华为、卡巴斯基实验室、宝马、爱普生等中外知名企业将在此集中亮相一批最新的科技成果。

值得一提的是，本次新增的“直通乌镇”全球互联网大赛，旨在打造新兴产业和数字经济的国际性赛事品牌，在本届大会期间将举办总决赛及颁奖活动，助力全球互联网合作创新。

（本文图片来自互联网）

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