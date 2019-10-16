第六届互联网大会将于本月20日召开

中关村在线消息：援引自中国网消息，10月20日-22日，由国家互联网信息办公室和浙江省人民政府共同举办的第六届世界互联网大会将在浙江乌镇召开。目前，大会各项筹备工作已基本就绪。



第六届互联网大会将于本月20日在乌镇召开

据国家互联网信息办公室副主任刘烈宏介绍，本次大会的主题为“智能互联 开放合作——携手共建网络空间命运共同体”。会上将有1500多位来自政府、国际组织、领军企业、技术社群和社会团体的重要嘉宾受邀出席。

此外，刘烈宏还表示，作为世界互联网大会的重要成果之一的“互联网大会蓝皮书”，今年将会增设“世界互联网发展50年”和“中国互联网发展25年”两个特别章节，分别对世界互联网和中国互联网的发展历程做了简要回顾，阐述了互联网对人类产生的深刻影响，以及为中华民族伟大复兴带来的历史机遇。

中国互联网发展报告、世界互联网发展报告（以下简称）与乌镇展望，是世界互联网大会的重要成果。此次《中国互联网发展报告2019》将对中国互联网25年的发展历程进行回顾总结，重点阐述2019年我国互联网发展的新进展、新成果、新趋势，系统展现中国从网络大国向网络强国加速迈进的鲜活经验和创新做法。

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