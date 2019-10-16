中关村在线消息：昨晚在新加坡举行的2019福布斯全球CEO大会现场，马云被授予福布斯终身成就奖。随后福布斯媒体集团主席兼总编辑史蒂夫·福布斯跟马云进行了长达45分钟的深入对话。



福布斯主席对话马云：创办支付宝成就，可得诺贝尔奖

谈话中史蒂夫·福布斯却提出，“马云创办阿里巴巴和支付宝，让无数小企业能够获得贷款，在网上做生意，这份创业的初心和成就，完全可以得诺贝尔奖”。

同时史蒂夫·福布斯还向马云请教支付宝的310贷款服务，他很好奇，支付宝凭什么敢短短3分钟就给一个小企业贷款？

马云说，支付宝靠AI技术和大数据，解决了数千万小微企业的贷款难题，但他自豪的不是技术，而是我们的信用体系。“大部分传统金融行业是从上而下的，从富人开始，但支付宝是从穷人开始。穷人喜欢手机支付。我们觉得21世纪的金融体系要赋能他人，让所有人都能享受平等的金融服务。”



史蒂夫·福布斯向马云展示一份2000年的杂志

马云回忆说，1999年当他创立阿里巴巴的时候，他想证明一件事：企业家精神和互联网技术可以帮助大众创造美好未来。“很多小企业不知道如何做生意，所以我们帮助他们；银行不知道如何帮助小企业，所以我们帮助他们；如果没有支付，电商就是空话，所以有了支付宝……过去20年，我们一直在想如何解决社会问题，而不是抱怨。今天，看到无数人因为我们的努力改变了他们的生活，我无比骄傲。”

马云在对话中特别强调，企业家精神对社会至关重要。他认为，企业家是发展一个社会最重要的因素，这是他在中国培训年轻企业家，以及在非洲成立青年创业基金的初衷。马云说，“我觉得我可以赋能非洲的年轻企业家，他们的今天就是阿里巴巴的昨天。如果我们能发现更多非洲的马云和比尔盖茨，非洲就会很不一样，世界也会很不一样。”

下个月马云将启程前往非洲，史蒂夫·福布斯提议，或许马云可以把支付宝带到非洲，让非洲的年轻人也能获益，就像中国的年轻人一样。

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