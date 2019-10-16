中关村在线消息：昨晚在新加坡举行的2019福布斯全球CEO大会现场，马云被授予福布斯终身成就奖，以表彰他在全球范围内坚持和倡导企业家精神，同时马云也是13年来全球首位获得该奖项的互联网行业领导者。



马云获福布斯终身成就奖

福布斯媒体集团主席、《福布斯》总编辑史蒂夫·福布斯在颁奖词中盛赞马云，“不仅是我们这个时代、更是有史以来世界上最伟大的企业家英雄之一”。福布斯认为，马云不仅创造了阿里巴巴这家伟大的公司，而且带动了中国乃至全世界小微企业的蓬勃发展，是我们这个时代最有影响力的人之一。

在随后的对话中，史蒂夫·福布斯更对马云表示，“你创业的初心和成绩，我觉得完全可以获得诺贝尔奖！”

早在2000年，马云第一次登上福布斯杂志时，他就坚信阿里巴巴的未来是“改变世界”。当时阿里巴巴刚刚成立18个月。而此后的19年间，马云帮助整整一代中国人抓住了电子商务机遇。如今，阿里巴巴已从18人的创业团队成长为全球领先的数字经济体，为社会带来4000多万就业机会，也为全球小企业和年轻人打造了一个实现梦想的平台。

据悉福布斯于2006年设立了马尔科姆•福布斯终身成就奖，而成立13年来，全球仅7名企业家获奖。

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