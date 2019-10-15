谷歌2019秋季发布会全汇总 pixel4手机亮眼

中关村在线消息：谷歌2019秋季新品发布会在美国纽约召开，其间谷歌正式发布Pixel 4以及Pixel 4 XL手机、Pixelbook Go笔记本、Pixel Buds 2无线耳机、Nest Min智能音箱产品、Nest WiFi路由器等一系列新品。

Pixel 4系列手机全系标配90Hz屏幕



Pixel 4系列手机全系标配90Hz屏幕

谷歌Pixel 4配备一块5.7英寸、分辨率2220X1080的屏幕，而谷歌Pixel 4 XL配备一块6.3英寸、分辨率3200X1800的屏幕，且上述机型屏幕均支持90Hz刷新率。此外，Pixel 4系列机型还支持实时HDR+。



核心配置方面，谷歌Pixel 4和4 XL均搭载高通骁龙855处理器，配备6GB+64GB/128GB机身存储规格。安全方面，谷歌表示Pixel 4和4 XL拥有目前最快的面部解锁系统。



Pixel 4系列手机三款配色

摄像头方面，谷歌Pixel 4和4 XL均后置1200万像素主摄（索尼IMX363）+1600万像素远摄（2倍变焦，索尼IMX481）+ToF镜头，前置800万像素单摄（索尼IMX520）。

值得一提的是，谷歌Pixel 4和4 XL还配备 Soli微型雷达，在靠近手机时无需抬起唤醒，手机会自动亮屏，并且支持隔空手势，并且谷歌表示其隔空手势支持所有光线条件。

其他方面，谷歌Pixel 4和4 XL都取消了3.5mm耳机孔，采用Type C接口；谷歌Pixel 4和4 XL电池容量分别为2800mAh和3700mAh，两者均支持18W有线快充及10W无线快充，

配色方面，谷歌Pixel 4和4 XL拥有黑、白和限量版橘色三种配色。谷歌Pixel 4和4 XL现在已可预约，10月24日正式开售。其中谷歌Pixel 4 6+64GB售价799美元（约5656元）、6+128GB售价899美元（约6364元），Pixel 4 XL 6+64GB售价899美元（约6364元）、6+128GB售价999美元（约7072元）。

Pixelbook Go笔记本 官方续航12小时



Pixelbook Go笔记本售价649美元

Pixelbook Go搭载了一块13.3英寸的16：9触摸屏，有英特尔酷睿m3、i5和i7三种处理器供选择，8GB或16GB内存，64GB/128GB/256GB三种存储空间，带有双扬声器和两个USB-C接口以及一颗200万像素的前置摄像头。



官方称续航为12小时。同时Pixelbook Go对于前置扬声器做了一些改良，前置两个麦克风，内置Titan C芯片，标准WiFi接口和蓝牙。

售价方面，Pixelbook Go起售价649美元（约合人民币4595元），并且黑色款在今日就开启预售。

全新一代Nest Min智能音箱



全新一代Nest Min智能音箱

谷歌介绍，Nest Mini的底部，有一个挂壁孔以及一个不同于一代产品的电源接口。所以当这款产品挂在墙上时其低音将会显著增强。不仅如此该产品还多加了一颗麦克风，即便在嘈杂环境中也能识别用户声音。



Nest Min智能音箱产品，售价49美元。10月22日正式开启预售。

Nest WiFi路由器系列产品



谷歌Nest WiFi路由器系列产品

谷歌介绍，Nest WiFi可以与“子路由”配对，这将有助于扩大用户在家中无线网络的范围。不仅如此，这些Nest WiFi点还可以兼作智能扬声器，使其与Google Assistant兼容。这意味着用户将能够使用语音来控制WiFi设置，例如，你可以说：“嘿Google，请暂停儿童设备的WiFi”。



谷歌表示，Nest WiFi是其几年前Google WiFi系统的后续产品，其速度提高了2倍，覆盖范围提高了25%。Nest WiFi可以执行Nest Mini的所有功能，因此用户可以使用它拨打电话或听音乐。

至于Nest WiFi Point产品，他则是用于扩展Wifi信号，且它内置了一个扬声器，有点像Nest Mini，能控制其他智能设备，还能播放音乐。

Nest WiFi将于11月4日上市，售价269美元（约合人民币1904元），包括主路由器和一个子路由；此外，一个主路由加上两个子路由的价格为349美元（约合人民币2471元）。

谷歌Pixel Buds 2无线耳机



谷歌Pixel Buds 2无线耳机

Pixel Buds 2最大亮点是真正集成带有语音控制功能的Google Assistant功能。谷歌声称，该蓝牙无线耳机可以保持与手机超远距离连接状态，即便是在美式足球场，或者在室内三个房间之间都可以连接。



据介绍，Pixel Buds 2设计旨在使耳机鳍与你的耳朵齐平，以帮助将其牢固地密封在你的耳朵内。特殊的通风孔可以让周围的音频进入，它还可以根据周围的噪音动态调整音量。这些都是通过软件完成的，这意味着你在听音乐时无需触摸音量旋钮。

拨打或接听电话时，波束形成麦克风能够与语音加速度计一道完成接听你的语音，并能够检测通过颚骨的声音，从而获得更加准确的声音。

另外，Pixel Buds 2一次充电可以持续使用5个小时，使用随附的电池盒可以持续使用24个小时。

最后，谷歌表示Pixel Buds 2将于2020年春季上市，价格179美元（约合1267元人民币）。Pixel Buds 2耳机将提供黑色、白色、薄荷绿色和类似珊瑚色。

（文中图片来自互联网）

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