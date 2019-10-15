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    谷歌发布Nest WiFi路由器 售价269美元起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：谷歌今日在美国纽约召开新品发布会，正式发布了Nest WiFi路由器以及Nest  WiFi Point扩展器，售价269美元起（约合人民币1904元）。

    谷歌发布Nest WiFi路由器 售价269美元起
    谷歌发布Nest WiFi路由器

    谷歌介绍，Nest WiFi可以与“子路由”配对，这将有助于扩大用户在家中无线网络的范围。不仅如此，这些Nest WiFi点还可以兼作智能扬声器，使其与Google Assistant兼容。这意味着用户将能够使用语音来控制WiFi设置，例如，你可以说：“嘿Google，请暂停儿童设备的WiFi”。

    谷歌表示，Nest WiFi是其几年前Google WiFi系统的后续产品，其速度提高了2倍，覆盖范围提高了25%。Nest WiFi可以执行Nest Mini的所有功能，因此用户可以使用它拨打电话或听音乐。

    至于Nest  WiFi Point产品，他则是用于扩展Wifi信号，且它内置了一个扬声器，有点像Nest Mini，能控制其他智能设备，还能播放音乐。

    Nest WiFi将于11月4日上市，售价269美元（约合人民币1904元），包括主路由器和一个子路由；此外，一个主路由加上两个子路由的价格为349美元（约合人民币2471元）。

    （文中图片来自theverge）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌发布Nest WiFi路由器 售价269美元起http://news.zol.com.cn/729/7294509.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/729/7294509.html report 886 中关村在线消息：谷歌今日在美国纽约召开新品发布会，正式发布了Nest WiFi路由器以及Nest  WiFi Point扩展器，售价269美元起（约合人民币1904元）。谷歌发布Nest WiFi路由器谷歌介绍，Nest WiFi可以与“子路由”配对，这将有助于扩大用户在家中无线网络的范围。不仅...
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