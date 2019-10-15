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    谷歌Pixel Buds 2无线耳机发布：179美元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：谷歌今日在美国纽约召开新品发布会，正式推出了Google Pixel Buds 2无线耳机，而最大亮点是Pixel Buds 2将真正集成带有语音控制功能的Google Assistant功能。

    谷歌Pixel Buds 2无线耳机发布：179美元
    谷歌Pixel Buds 2无线耳机发布

    谷歌声称，该蓝牙无线耳机可以保持与手机超远距离连接状态，即便是在美式足球场，或者在室内三个房间之间都可以连接。

    据介绍，Pixel Buds 2设计旨在使耳机鳍与你的耳朵齐平，以帮助将其牢固地密封在你的耳朵内。特殊的通风孔可以让周围的音频进入，它还可以根据周围的噪音动态调整音量。这些都是通过软件完成的，这意味着你在听音乐时无需触摸音量旋钮。

    拨打或接听电话时，波束形成麦克风能够与语音加速度计一道完成接听你的语音，并能够检测通过颚骨的声音，从而获得更加准确的声音。

    另外，Pixel Buds 2一次充电可以持续使用5个小时，使用随附的电池盒可以持续使用24个小时。

    最后，谷歌表示Pixel Buds 2将于2020年春季上市，价格179美元（约合1267元人民币）。Pixel Buds 2耳机将提供黑色、白色、薄荷绿色和类似珊瑚色。

    （文中图片来自9To5Google）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌Pixel Buds 2无线耳机发布：179美元http://news.zol.com.cn/729/7294492.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/729/7294492.html report 887 中关村在线消息：谷歌今日在美国纽约召开新品发布会，正式推出了Google Pixel Buds 2无线耳机，而最大亮点是Pixel Buds 2将真正集成带有语音控制功能的Google Assistant功能。谷歌Pixel Buds 2无线耳机发布谷歌声称，该蓝牙无线耳机可以保持与手机超远距离连接状态，即便...
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