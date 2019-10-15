谷歌发布Pixelbook Go笔记本：售649美元起

中关村在线消息：谷歌今日在美国纽约召开新品发布会，正式发布了Pixelbook Go笔记本，该笔记本搭载ChromeOS系统。起售价649美元（约合4595元人民币），有黑色和粉色两种配色。



谷歌发布Pixelbook Go笔记本

谷歌官方介绍，Pixelbook Go外观上采用了传统笔记本的开合方案。Pixelbook Go键盘感觉和第一代Pixelbook有些类似，在左下角还有一个Google Assistant专用按键。



谷歌Pixelbook Go笔记本主要硬件

Pixelbook Go搭载了一块13.3英寸的16：9触摸屏，有英特尔酷睿m3、i5和i7三种处理器供选择，8GB或16GB内存，64GB/128GB/256GB三种存储空间，带有双扬声器和两个USB-C接口以及一颗200万像素的前置摄像头。

官方称续航为12小时。同时Pixelbook Go对于前置扬声器做了一些改良，前置两个麦克风，内置Titan C芯片，标准WiFi接口和蓝牙。



谷歌Pixelbook Go笔记本售价信息

售价方面，Pixelbook Go起售价649美元（约合人民币4595元），并且黑色款在今日就开启预售。

（文中图片来自theverge）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌发布Pixelbook Go笔记本：售649美元起http://news.zol.com.cn/729/7294483.html