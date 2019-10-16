早报：Pixel 4系列公布 马云获福布斯终身成就奖

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

谷歌今年的新旗舰Pixel 4终于揭开了它神秘的面纱。

Pixel 4/4 XL正式公布 售价799美元起





昨天晚间的Google制造2019大会上，谷歌Pixel 4和4 XL正式发布。Pixel 4系列采用OLED显示屏，均支持90Hz刷新率，搭载高通骁龙855处理器，后置三摄像头，支持HDR+。谷歌Pixel 4 售价799美元起，Pixel 4 XL售价899美元起。（点击了解）

这次发布会上不仅有新手机，谷歌云服务Stadia也公布了上线时间。

谷歌云游戏服务11月19日上线 手柄一同推出





在昨天晚间举行的Google制造2019大会上，谷歌正式宣布了Stadia云游戏服务的发布日期。该游戏流媒体服务将于11月19日正式推出。在发布时，谷歌Stadia仅支持Google制造的手机设备游戏。同时，Google向游戏玩家推出Stadia Controller控制手柄。

福布斯颁出了今年的终身成就奖，马云成功的获得了这一殊荣。



马云获得福布斯终身成就奖 全球互联网第一人





昨天晚间，阿里巴巴前董事局主席马云获得了福布斯终身成就奖，成为“有史以来世界上最伟大的企业家英雄之一”，马云也成为全球互联网领域第一个拿到该奖的企业家。20年前福布斯和外界对于马云要做全球最好的互联网公司将信将疑，甚至有人认为他是“骗子”。20年后，马云向全世界证明了自己。

由于iPhone XR的畅销，苹果开始考虑在印度生产。



苹果开始在印度生产iPhone XR 或出口欧洲





据外媒报道，富士康已开始在印度生产iPhone XR，晚些时候还会生产iPhone 11。这一举措将降低iPhone制造成本，但苹果并不准备降价。印度生产的iPhone并不完全针对印度市场，苹果还计划将印度生产的一部分iPhone出口到其他市场，比如欧洲。

是的，iOS他，又更新了！

苹果今日推送iOS 13.1.3 修复诸多问题





今天凌晨苹果正式推送iOS 13.1.3，距离iOS13.1.2相隔15天。iOS 13.1.3修复了许多之前出现的问题，其中包括设备在来电时不响铃或不振动、可能无法在“邮件”中打开会议邀请以及Apple Watch 上可能无法收到通知等等问题。

尽管经历了一些波折，但三星可折叠手机Galaxy Fold还是取得了不错的成绩，三星显示也在努力生产屏幕。

三星Galaxy Fold销量超预期 三星显示提升折叠屏产量





据SamMobile消息，三星一直都是限量供应Galaxy Fold这款可折叠手机，但其销售火爆程度远超预期，几乎所有地区都已售罄。三星显示器(Samsung Display)原计划8月份生产4万块可折叠显示屏，9月份生产6.7万块。但实际上，该公司9月份生产了92000块面板，比原定计划（6.7万）增长了约37%，这些都是源于Galaxy Fold的好成绩。

临近双11，京东也终于向外界宣布了他们的计划。

京东公布双11三大战略：推出电商社交平台京喜





京东昨天宣布了双11战略，包括打造超级购物盛宴、供应链整合创新、惠及下沉新兴市场三大战略，其中，京东全新推出的社交电商平台“京喜”将作为下沉战略的主力军。同时，本次双11京东将推出超百亿补贴，预售从10月18日开始。

最新的一份技术文档中，我们似乎要与Windows Phone 8说再见了。

Windows Phone 8倒计时？应用商店年底关闭





微软在最新公布的技术支持文档中宣布Windows Phone 8.1应用商店将于2019年12月16日停用。这意味着Windows Phone 8.1设备将不再能够下载新应用，安装它们以及接收更新，似乎从间接层面显示，Windows Phone 8即将走向重点。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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