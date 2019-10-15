晚报：一加全系上90Hz 微软总裁呼吁保护隐私

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

一加7T系列发布：售2999元起 搭骁龙855 Plus

今日一加在北京召开发布会，正式发布一加7T系列手机产品，包含：一加7T、一加7T Pro以及一加7T Pro迈凯伦版，提供冰际蓝，冰川银色等配色供消费者选择，售价2999元起，将在今日下午6点正式开启预售。

值得一提是，刘作虎也强调称，今后一加不会再生产60Hz屏幕的产品。

Z点评：屏幕刷新率高了，玩游戏也更爽了。

微软总裁呼吁保护个人隐私 面部识别最关键

10月15日消息，近日微软总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）在接受采访时表示，他非常同意苹果公司CEO蒂姆·库克的意见，个人隐私的保护对于整个世界来说已经到了刻不容缓的地步。





史密斯认为，解决个人隐私问题最好的办法就是立法。联邦监管机构应该通过一项国家隐私法，类似于欧洲的《一般数据保护条例》（GDPR）。

Z点评：个人隐私安全问题不容小觑。

中国联通：近5年手机流量费用降幅超95%

近日，中国联通董事长王晓初在工信部主办的“信息通信业高质量发展高层次专家座谈会”上表示，中国联通宽带业务的平均下载速率自2015年来提升了近7倍，移动端流量费用降幅超过95%。





Z点评：提速降费很有成效。

realme X2 Pro正式发布：售2699元起 搭骁龙855 Plus

今日realme举办新品发布会，正式推出了realme X2 Pro机型，提供海神和月神两个配色，搭载骁龙855Plus处理器，售价2699元起，该机型将在今天中午12点正式开启预售。







Z点评：大家觉得新机好看吗？

9月发明授权专利榜公布 OPPO高居榜首

近日国家知识产权局公布2019年9月的发明授权专利榜。从榜单来看，OPPO、华为与国家电网等企业位于榜单前三，此前8月OPPO以316件位居全国第三。

在电通信技术领域，OPPO以138件发明专利授权量位列第二。在基本电气元件大类发明授权量中，OPPO凭借29件发明授权量位居全国第四。

Z点评：很多专利大家已经用上了。

美国最新慈善排行榜出炉 巴菲特无悬念居首位

0月15日消息，《福布斯》杂志今年再次追踪了全美最富有400个人的慈善捐赠，并排出了富豪的慈善榜单。其中，“股神”巴菲特无悬念的获得了慈善榜第一的位置，一生捐赠总额达到惊人的388亿美元。





Z点评：善良无国界。

携号转网时间表出炉 分为三个阶段推进

工信部近日公布携号转网最新时间表，11月30日之前，三大电信运营商将在全国范围内提供携号转网服务。工信部将于近期正式发布《携号转网服务管理暂行办法》。





携号转网工作将分三个阶段来推进：9月20日前，天津市、海南省、江西省、湖北省、云南省5个试点省（市）完成试验，正式提供服务；11月10日至25日，其他26个省（自治区、直辖市）“携号转网”服务上线试运行；11月30日前，全国范围内正式提供服务。

Z点评：想换运营商的小伙伴注意了。

《英雄联盟》正版手游即将上线 明日开启预约

近年来，随着智能手机的飞速发展，手游也随之迅速崛起，而称霸端游多年的《英雄联盟》一直未推出手游版本，也是许多玩家十分遗憾。近日，据腾讯官方消息，《英雄联盟》正版手游目前已正式开启预约。





据介绍，《英雄联盟》正版手游的所有内容基本都与端游保持一致，游戏机制、符文、英雄等重要内容均完美继承了端游的设计，只是从键鼠操作改为了转盘移动+释放等操作，整体操作与《王者荣耀》类似。

Z点评：《王者荣耀》表示情绪失控。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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