中关村在线消息：10月15日消息，本周Uber首席执行官达拉·科斯罗萨西在面向全公司的电子邮件中表示，公司将对组织架构中的多个部门进行裁员，主要包括送餐业务Uber Eats和自动驾驶汽车部门，裁员规模为350名员工左右。



Uber公司再次进行裁员 裁员规模达350人

事实上，今年7月份的时候Uber就已经裁员了700人左右。那次裁员结束之后，Uber全球市场营销部门原有的1200名员工只剩下了800名员工。Uber公司频频裁员，与他们的IPO上市有着不小的关系。今年5月份以来，Uber股价的累计跌幅已达到约30%，很多投资者们对Uber的未来感到了担忧。

今年8月份的时候，Uber公开了最新季度业绩财报。财报显示，Uber获得31.7亿美元净收入，同比增长14%，低于此前市场预期的33.6亿美元；亏损52.4亿美元，剔除一次性股权激励支出的影响仍然亏损13亿美元，同比亏大30%，创下迄今为止最大亏损。

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