中国联通：近5年手机流量费用降幅超95%

中关村在线消息：近日，中国联通董事长王晓初在工信部主办的“信息通信业高质量发展高层次专家座谈会”上表示，中国联通宽带业务的平均下载速率自2015年来提升了近7倍，移动端流量费用降幅超过95%。



中国联通董事长王晓初

同时，王晓初还针对自2015年以来中国联通在“提速降费”政策下的主要工作做出了如下总结：

一是提速让客户使用高清视频类大带宽、高速率应用越来越多，固定和移动宽带平均下载速率五年提升近7倍，且随着与友商建设全球首张5G共建共享网，网速还会持续提升；

二是从降费看，中国联通移动网络流量平均资费五年降幅超过95%；

三是从服务看，用户不用到营业厅排队，网上营业厅及可跨省、跨地市办理的特色服务，解决了用户业务办理难的痛点问题。



中国联通即将正式推出5G商用套餐

此外，对于今年的5G浪潮，中国联通此前也及时开启了5G套餐的预约活动。同时，为降低用户体验5G时代的门槛，联通还推出了网龄优惠活动，其中包括：网龄满3年及以上用户的享受7折优惠，网龄不满3年及新用户的享受8折优惠。

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