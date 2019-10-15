AMD最高性价比锐龙诞生：6核心7nm千元价位

在今年年中发布的AMD第三代锐龙系列处理器可以说是打了一个漂亮的翻身仗，收割了不少玩家的赞誉口碑。但市场是残酷无情的，并不是一句“AMD，Yes！”就可以解决一切问题。想要在市场上获得更好的表现，必须要打造人人买得起的神U爆款。



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最近AMD面向主流市场推出了一款锐龙5 3500X处理器，定价仅为1099元。这款处理器同样基于7nm制程工艺的Zen 2架构，保持了三代锐龙系列良好的基因。仅有65W的TDP功耗搭配上级钎焊散热，可以说这款处理器具备了成为爆款的所有特质。



锐龙5 3500X处理器参数

具体参数方面，锐龙5 3500X处理器具备6核心6线程，成为AMD第三代锐龙家族中首个不支持多线程的型号。具体频率方面，基准频率为3.6GHz，最高加速为4.1GHz，集成3MB二级缓存、32MB三级缓存，内存支持双通道DDR4-3200，接口为AM4。

AMD第三代锐龙系列处理器因为采用了更为先进的7nm工艺和Zen 2架构，因此获得了15％的IPC性能提升，翻倍的256位浮点吞吐能力，TAGE分支预测器，512位Infinity Fabric翻番带宽，4K OpCache翻番容量，以及支持最新的PCIe 4.0规范。



锐龙5 3500X处理器堪称千元机神U

这款处理器最大的魅力在于，千元价位既可以享用到7nm三代锐龙的绝大多数技术特性，并且最高频率达到了4.1GHz，适合游戏。虽然取消了超线程的能力，或许在跑风上会有一些损失，但是一般家用和游戏其实损失也不大，绝对具有成为爆款的潜力。

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