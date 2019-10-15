字节跳动教育硬件业务再曝光 产品已打磨半年

中关村在线消息：日前媒体报道称，字节跳动计划于明年年初发布一款直接面向用户的K12教育硬件产品。该产品由原musical.ly创始人阳陆育负责。当晚，阳陆育发布朋友圈证实了这一消息。



字节跳动教育硬件业务再曝光

阳陆育表示自己已闭关大半年，打算“为教育做点硬货”。阳陆育透露，该产品将是一个24小时在家陪读的AI教练，目前仍在打磨中。产品具体的细节和发布时间目前尚未公开，不过阳陆育称将依托字节跳动的AI团队，以及吴德周率领的原锤子硬件团队共同做出突破想象力的创新教育产品。

过去几年，字节跳动持续在教育领域进行探索，包括投资美国大学Minerva，推出一对一外教产品GoGokid等。此次将硬件与教育结合，以硬件切入家庭教育场景更是字节跳动在教育领域的一次重要尝试。字节跳动方面表示，整体教育业务仍在初期探索阶段，现阶段对教育领域的关注点将更多集中在相关的硬件产品上。

值得注意的是，媒体报道也指出，目前负责字节跳动创新业务的陈林，更多的时间都投入在了教育硬件上。这从侧面显示，教育硬件或是字节跳动硬件战略的突破点。

阳陆育朋友圈全文：

很多朋友看了今天的媒体报道在问，是的，闭关了大半年了，我要“为教育行业做点硬货”哈

一直有一颗做教育产品的心，事实上musical.ly就是从一个教育项目转型过来的（2013年）。没想到转了一圈重新回来，6年之后有机会在字节跳动这个更大的平台上来做教育产品。这次不同的是，我们要从硬件去切家庭教育场景：

1，作为一个家长，深深的体会到家长们的无助。学校在不停的减负，而对家长们的要求却越来越高。家长们迫切需要用科技产品武装起来。

2，过去几年AI技术的发展，让人工智能赋能教育成为了可能。一个AI教练虽然还不能完全替代老师，但已经可以很大程度上为孩子提供个性化的辅导了，而且这是一个24小时在家陪读的教练。

3，字节跳动有一个业界领先的强大的AI团队，同时又有吴德周率领的原锤子专业、极致的硬件团队，我们完全有实力做出一系列突破大家想象力的创新的产品。

4，做硬件很难，做教育也很难，做一个操心孩子教育的父亲更难。这三件难事儿我现在都揽上了，给自己加油。

产品还在研发过程中，需要时间打磨，所以暂时保密，感谢朋友们一如既往的关心和支持。

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