realme X2 Pro大师版发布 拥有红砖/水泥配色

中关村在线消息：今天上午，realme X2 Pro旗舰手机正式发布。除了普通版之外，该机童颜延续了此前“大师版”，推出了与设计大师深泽直人联手设计的“红砖”和“水泥”两种特殊配色，首发价3199元（12GB+256GB）。



realme X2 Pro大师版正式亮相

据realme官方介绍，realme X2 Pro大师版还原了建筑材料中的肌理效果，并且在背部玻璃表面采用了磨砂质感。同时，品牌logo旁的大师签名也采用了纳米级皮秒 PicoSure激光设计，以100%的精度还原了大师签名，犹如背盖上的“刺绣”艺术。



realme X2 Pro大师版采用了全新的玻璃工艺

配置方面，realme X2 Pro大师版与普通版基本保持一致，正面采用6.5英寸三星Super AMOLED 90Hz流体屏，分辨率为2400×1080；核心搭载高通骁龙855 Plus处理器，配备12GB+256GB存储组合，且标配UFS 3.0闪存规格；机身内置4000mAh电池，支持50W超级快充技术。

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